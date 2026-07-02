'탈모 완화' 원자력연 연구소기업 개발 기능성화장품 식약처 통과

▲ 연구 중인 연구원

한국원자력연구원이 잔디의 일종인 센티페드그라스에서 추출한 천연소재 '메이신'(Maysin)을 주원료로 하는 탈모 완화 기능성화장품을 선보일 전망입니다.오늘(2일) 한국원자력연구원에 따르면 피부 진정, 자외선 차단, 스포츠 케어 제품 등 다양한 분야에 활용돼 온 메이신을 기반으로 한 헤어토닉 제품이 식품의약품안전처의 탈모 증상 완화 기능성화장품 심사를 최종 통과했습니다.메이신은 옥수수수염 또는 잔디의 일종인 센티페드그라스에 극미량 존재하는 천연 플라보노이드 성분으로, 항산화 및 항염증 효과가 우수하다.화학적 합성이 어려워 고부가가치 천연 소재로 평가받고 있습니다.원자력연은 2012년 세계 최초로 다년생 난지형 잔디 일종인 센티페드그라스에서 메이신을 분리·정제하는 데 성공했습니다.원자력연 첨단방사선연구소 연구팀은 메이신 함량을 높이기 위해 방사선을 쏴 천연 메이신보다 함량을 2.7배 증가시킨 메이신 추출물을 만들었습니다.옥수수수염에는 메이신 함량이 극미량에 불과해 대량 생산이 불가능하지만, 센티페드그라스에는 3배 가까이 많고 잔디 일종이라서 4계절 내내 생산할 수 있다고 원자력연 측은 설명했습니다.이번에 식약처 심사를 통과한 제품은 연구원 제8호 연구소기업인 바이오메이신에서 개발한 스프레이 타입의 탈모 증상 완화 기능성화장품 '메이세라 리바이브 앤 리스토어 헤어토닉'입니다.기존 제품이 주로 두피 환경 관리와 외관 개선에 초점을 맞춘 것과 달리 메이세라는 모발 세포 성장 관리에 초점을 두고 있습니다.인체 적용시험에서 모발 밀도 개선 효과가 확인됐는데, 24주 사용 후에는 탈모 증상, 정수리 풍성함, 앞머리선 개선 등에 대해 테스트 그룹 전원 긍정적인 평가가 나타났고 시험 기간 가려움이나 따끔거림 등 두피 이상 반응은 보고되지 않았다고 연구팀은 설명했습니다.임인철 원자력연 원장 직무대행은 "이번 성과는 연구원 원천 기술과 연구소기업의 사업화 역량이 결합해 만들어낸 결실"이라며 "연구소기업이 연구 성과를 바탕으로 성장할 수 있도록 기술 사업화 생태계를 더욱 활성화해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=한국원자력연구원 제공, 연합뉴스)