끝날 때까지 끝난 게 아니다! 허탈하게 무너진 세네갈, '역전 드라마' 완성한 벨기에

2일(한국시간), 2026 북중미 월드컵 32강전 벨기에와 세네갈의 경기에서 벨기에가 연장 후반 추가시간에 터진 극적인 페널티킥 결승골에 힘입어 3대 2 짜릿한 대역전승을 거두며 16강 진출을 확정 지었습니다.



벨기에는 후반 막판까지 세네갈에 0대 2로 끌려갔지만, 후반 41분과 44분 연달아 만회골과 동점골을 터트리며 승부를 연장으로 끌고 갔는데요.



결국 연장 후반 추가시간 유리 틸레만스가 페널티킥 득점을 기록하며 기적 같은 대역전 드라마를 완성했습니다.



경기 후 극명하게 희비가 엇갈린 세네갈의 파페 티아우 감독과 벨기에의 루디 가르시아 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)