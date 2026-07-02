자위대 '중국 해킹 의심' USB에 놀란 일본 정부…지자체 IT 장비 전수조사

▲ 일본 총무성

일본 자위대가 바이러스에 감염된 이동식저장장치(USB)를 사용했던 사실이 알려지자 일본 정부가 지자체 대상 USB 전수조사에 나서기로 했다고 니혼게이자이신문이 2일 보도했습니다.보도에 따르면 일본 총무성은 이달 초 전국 1천788개 지자체의 USB 이용 실태 조사를 실시할 예정입니다.현재 사용 중인 USB를 대상으로 1개월간 제조사와 사용 개수 등을 파악한다는 계획입니다.이 밖에도 총무성은 드론, 인터넷에 연결되는 감시 카메라 등 다른 기기에 대한 조사도 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다.조사를 통해 관리가 느슨한 지자체를 파악해 중점적으로 대책 강화를 요구할 방침이라고 닛케이는 전했습니다.이번 조사는 최근 자위대가 중국계 해커가 심은 것으로 의심되는 바이러스에 감염된 USB를 1년 가까이 쓴 사실이 뒤늦게 파악된 데 따른 것으로 풀이됩니다.효고현 이타미시에 주둔하는 육상자위대 중부방면총감부가 지난해 2월 한 대원의 PC가 느려진 것을 발견하고 PC에 연결됐던 USB를 조사하는 과정에서 이 중 6개가 바이러스에 감염된 것을 발견했습니다.이들 USB는 조사 대상이 된 자위대 총감부 PC 480대 중 50대 이상에 접속된 것으로 조사됐습니다.총무성이 지난해 전국 지자체를 대상으로 실시한 조사에 따르면 정보통신(IT) 기기에 대해 엄격한 선정 기준을 갖춘 지자체는 10%에 불과한 것으로 나타났습니다.중앙정부와 지자체가 네트워크로 연결돼 있기 때문에 관리가 소홀한 지자체가 바이러스에 감염된 USB를 사용하면 그 피해가 중앙정부 시스템으로 확산할 우려가 제기됩니다.(사진=연합뉴스)