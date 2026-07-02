은마아파트 재건축 사업시행계획인가…"강남구 민선9기 첫 인가"

▲ 은마아파트 재건축 사업시행계획인가를 결재한 김현기 구청장(중앙)

서울 강남구가 대치동 은마아파트 재건축정비사업 사업시행계획을 인가했습니다.김현기 강남구청장은 "민선 9기 들어 첫 재건축 사업시행계획인가"라며 "법정 처리기한인 60일보다 33일 앞당겨 처리해 강남구 재건축 사업시행계획인가 가운데 최단 기록"이라고 강조했습니다.은마아파트는 1979년 준공된 4천424세대 규모 노후 공동주택으로, 2003년 추진위원회 승인 이후 20년 넘게 재건축을 추진해 왔습니다.2023년 정비구역 지정과 조합설립인가를 거쳤고, 지난해 정비계획 변경을 거쳐 통합심의까지 마쳤습니다.사업시행계획인가에 따라 이곳은 대지면적 24만 3천552.6㎡ 부지에 지하 6층∼지상 49층, 공동주택 29개 동 5천850세대 (공공임대 909세대, 공공분양 195세대 포함) 규모의 대단지로 재건축됩니다.앞으로 관리처분계획 수립과 인가, 이주, 해체공사 등 후속 절차를 순차적으로 진행합니다.조합은 2028년 착공을 목표로 하고 있다고 강남구는 전했습니다.김 구청장은 오늘(2일) 오후 은마아파트를 방문해 사업시행계획인가서를 주민들에게 전달하고 재건축의 신속한 추진 의지를 밝힐 계획입니다.강남구는 이번 인가를 계기로 민선9기 핵심 공약인 재건축 신속 추진에 더욱 속도를 낸다는 방침입니다.구청장이 단장을 맡는 '강남 재건축 신속화합 TF'를 구성해 사업장별 공정관리, 관계기관 협의, 주민 소통, 전문가 자문 기능을 하나로 묶은 전담 추진체계를 가동했습니다.김 구청장은 "오래 기다린 주민들에게 재건축이 실제로 속도를 내고 있다는 신호가 되길 바란다"며 "구청장이 직접 챙기면 무엇이 달라지는지 속도와 결과로 보여드리겠다"고 말했습니다.(사진=강남구 제공, 연합뉴스)