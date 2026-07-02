킹스 오브 컨비니언스, 서재페 확장 공연 첫 주자…11월 내한 공연

국내에 '편리왕'이라는 애칭으로 유명한 노르웨이 포크 팝 듀오 킹스 오브 컨비니언스(Kings of Convenience)가 오는 11월 내한공연을 연다.



공연기획사 프라이빗커브는 "오는 11월 세종문화회관 대극장에서 시리즈 콘서트 '서재페 앳 더 씨어터(SJF at the theater)'를 처음 선보인다. 첫 번째 아티스트는 킹스 오브 컨비니언스다"라고 밝혔다.



서재페 앳 더 씨어터는 매년 봄 열리는 국내 대표 음악 축제 '서울재즈페스티벌(Seoul Jazz Festival)(이하 서재페)'의 브랜드를 확장한 공연 시리즈다. 봄 야외 페스티벌의 감성을 가을 시즌 씨어터(theater)형 공연장으로 옮겨, 보다 깊이 있는 공연 경험을 선사한다. 세종문화회관 대극장은 2007년 제1회 서재페부터 2011년 제5회 서재페까지 개최된 장소로, 약 20여 년 전 서재페의 시작을 함께한 상징적인 공간이라는 점에서 이번 시리즈의 의미를 더한다.



킹스 오브 컨비니언스는 아일릭 글람벡 뵈(Eirik Glambek Bøe)와 얼렌드 오여(Erlend Øye)로 구성된 듀오로, 1999년 결성 후 2001년 정규 1집 'Quiet Is The New Loud'를 발표하며 본격적인 활동을 시작했다. 이 앨범은 어쿠스틱 기타와 섬세한 보컬 하모니로 주목을 받으며 당시 노르웨이 앨범 차트 1위를 기록했다.



이어 2004년 발매한 정규 2집 'Riot On An Empty Street'에서는 피아노, 트럼펫, 비올라, 첼로 등 다양한 악기를 활용해 한층 풍성한 음악 세계를 선보였다. 해당 앨범은 노르웨이 차트 2위와 미국 빌보드 인디펜던트 앨범 차트 진입을 기록하며 국제적인 인지도를 더욱 넓히는 계기가 되었다. 특히 수록곡 'Homesick'과 'Misread'는 국내 음원 차트에서도 상위권을 기록하며 한국 팬층을 형성하는 데 큰 역할을 했다.



정규 3집 'Declaration Of Dependence'(2009)는 듀오 특유의 어쿠스틱 사운드와 차분한 감성의 보컬을 강조하며 그들의 정체성을 확립한 앨범으로 평가받았다. 이 앨범은 빌보드 200 차트에 처음 이름을 올린 앨범으로 글로벌 아티스트로서의 입지를 다지는 앨범이 되기도 했다. 2021년에는 12년 만의 정규 4집 'Peace Or Love'를 발표하며 변함없는 감성의 성숙한 사운드를 선보였다.



킹스 오브 컨비니언스는 한국에 대한 각별한 애정을 가지고 있다. 2008년과 2010년, 2023년, 2025년 총 네 차례 단독 내한공연을 개최했으며, 2013년과 2016년, 2025년에는 서재페를 통해 국내 팬들과 만났다. 이번 공연은 2010년 올림픽공원 올림픽홀에서의 공연 이후 약 16년 만에 대극장 규모에서 선보이는 단독 내한공연으로, 그들의 따뜻하고 서정적인 멜로디와 아름다운 하모니를 보다 큰 무대에서 선사할 예정이다.



서재페의 감성을 극장형 공연장에서 새롭게 선보일 서재페 앳 더 씨어터의 추가 라인업은 순차적으로 공개될 예정이다. 서재페 앳 더 씨어터 - 킹스 오브 컨비니언스의 티켓은 7월 7일(화) 오후 4시부터 세종문화티켓, 멜론티켓과 예스24 티켓에서 예매할 수 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)