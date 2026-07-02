시민단체, 홍명보·정몽규 고발…"선수에 고통, 국민에게 모욕"

▲ 김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장이 2일 서울 영등포구 서민위 사무실에서 대한축구협회(KFA) 문제 해결을 위한 기자회견을 하고 있다.

정몽규 대한축구협회장과 이임생 전 기술이사, 홍명보 국가대표팀 감독 등이 시민단체에 고발당했습니다.오늘(2일) 보수성향 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 정 회장과 이 전 이사, 홍 감독 등을 강요 · 협박 · 업무방해 · 업무상 배임 등 혐의로 고발한다고 밝혔습니다.서민위는 "홍 감독은 이번 월드컵에서 선수 개인기에 의지한 무(無)전술과 무(無)전략으로 선수에게는 고통, 국민에게는 모욕을 줬다"며 "능력에 맞지 않는 연봉을 국민 혈세로 받으면서도 제대로 사과 한마디 없이 사퇴했다"고 말했습니다.그러면서 "지난 2024년에 정 회장 등을 고발했는데 경찰이 2년 4개월이 넘게 결론을 내리지 않았다"며 "사건이 종로경찰서에서 서울경찰청으로 넘어갔는데 고발인인 나도 모르고 있었다. 실무자들은 열심히 수사했지만 지휘부 등 위에서 틀어막았다"고 주장했습니다.전날 종로경찰서와 서울청 광역수사단은 종로서가 맡아온 정 회장 등에 대한 고발 사건을 서울청 광역수사단 금융범죄수사대로 이송한다고 밝혔습니다.종로서는 지난 2024년 7월부터 총 8건의 고발을 배당받아 정 회장과 이임생 전 기술이사 등 협회 관계자들을 조사해왔습니다.이 사건은 국가대표팀 감독 선임 과정에 정 회장 등 축구협회 고위 관계자들의 부당한 개입이 있었다는 의혹이 골자입니다.서민위는 "당시 홍 감독 선임에 반발한 국가대표전력강화위원회 위원 등이 상당히 위협을 느낀 걸로 알고 있다"며 "국회가 종합적으로 특검을 진행해 국민 의문을 신속하게 해소해야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)