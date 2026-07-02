[날씨] 전국 장마철…낮에 볕 뜨거워 '자외선 주의'

어제(1일)부터 전국이 장마철로 들어섰죠.



장마철에는 정체 전선이 오르락내리락하면서 비를 뿌리는데요.



오늘은 정체 전선이 일시적으로 남하하면서 제주 지역에 낮까지 5mm 안팎의 비가 내리다 그치겠습니다.



내륙 지역을 중심으로 요란한 소나기 예보가 나와 있습니다.



하늘이 맑다가도 갑작스럽게 시간당 20~30mm 안팎의 강한 소나기가 쏟아질 때 있겠고요.



우박이 떨어지는 곳도 있어 주의가 필요하겠습니다.



낮에는 볕이 강하게 내리쬐겠습니다.



자외선 지수 매우 높음에서 위험 수준까지 오르는 곳이 있겠습니다.



양산이나 모자 등으로 자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.



오늘 낮 기온 한번 살펴보겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 29도로 어제 낮보다 3도가량 낮겠고요.



대부분 지역의 낮 기온 30도 안팎이 예상됩니다.



금요일인 내일은 제주 지역에 다시 비가 시작돼 주말이 지나면서 점차 전국으로 확대되겠습니다.



(안수진 기상캐스터)