티모시 샬라메 주연 화제작 '마티 슈프림' 개봉

<앵커>



매주 목요일 영화 소식입니다. 티모시 샬라메 주연의 화제작 마티 슈프림이 개봉했습니다.



이주형 기자입니다.



<기자>



[마티 슈프림 / 감독 : 조쉬 사프디 / 주연 : 티모시 샬라메, 기네스 펠트로, 오데사 아지온]



'마티 슈프림'은 지난해 각종 영화상에서 남우주연상을 휩쓸고 비평과 흥행에서 모두 성공한 화제작입니다.



골든글로브와 크리틱스초이스에서 남우주연상을 받은 주인공은 독보적인 신세대 스타 배우인 티모시 샬라메, 1950년대 전후의 미국에서 탁구로 인생 역전을 노리는 대책 없는 청춘을 연기합니다.



이기적이고 입만 열면 거짓말인 데다가 인간관계에도 서툰, 가진 것은 몸뚱이 하나와 성공하겠다는 일념뿐인 인생 풋내기 탁구 선수가 거대한 사회 체제에 이리저리 부딪히며 인생의 쓴맛을 보는 이야기입니다.



[티모시 샬라메/배우 : 저는 관객들이 마티 마우저가 끊임없이 꿈꾸는 사람이라는 것을 이해하길 바랐습니다. 그리고 다소 암울한 시대 속에서, 큰 꿈을 추구하는 태도를 상징하는 일종의 아바타로 그를 그리고 싶었습니다.]



최근 화제작 '백룸' 개봉 전까지만 해도 미국의 유명 독립영화사 A24 최고의 흥행작이었습니다.



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[그림자 아이 / 감독 : 유은정 / 주연 : 박소이, 유나, 임소정]



미스터리 판타지 영화 '그림자 아이'는 우리가 사는 세상 아래에 그림자가 사는 지하 세계가 있다는 가정을 합니다.



3년 만에 코마에서 깨어난 한 소녀 앞에 숨진 언니와 똑같이 생긴 인물이 나타나면서 이야기가 시작됩니다.



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[레디 오어 낫:죽음의 숨바꼭질 / 감독 : 맷 베티넬리-올핀 / 주연 : 사마라 위빙, 캐서린 뉴튼, 사라 미셸 겔러]



'레디 오어 낫:죽음의 숨바꼭질'은 결혼식 날 벌어진 데스 게임에서 살아남기 위한 한 신부의 몸부림을 그렸던 액션 호러 '레디 오어 낫'의 세계관을 확장한 속편입니다.



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[그린랜드2:마이 그레이션 / 감독 : 릭 로만 워 / 주연 : 제라드 버틀러, 모레나 바카린]



역시 속편인 '그랜랜드2:마이그레이션'은 혜성 충돌 후 달라진 세상에서 5년 동안 지하 벙커 생활을 하던 한 가족이 새로운 삶 터를 찾아 나서면서 겪는 생존 사투를 그렸습니다.



(영상편집 : 이승열)