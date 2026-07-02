'여고생 살해' 장윤기, 경찰 아버지가 핵심 증거 인멸

<앵커>



지난 5월 처음 보는 여고생을 납치해 살해한 혐의를 받는 장윤기의 성범죄 혐의 등을 입증할 핵심 증거들을 현직 경찰 간부인 장 씨 아버지가 없앤 걸로 확인됐습니다.



김덕현 기자가 보도합니다.



<기자>



지난 5월 5일 새벽 23살 장윤기는 광주 광산구 도심에서 일면식도 없던 여고생 이채원 양을 납치해 흉기로 무참히 살해했습니다.



범행 11시간 만에 검거된 장 씨는 우발적 범행이라고 주장했고, 경찰은 성범죄는 적용하지 않고 살인 등 혐의로만 검찰에 사건을 넘겼습니다.



그런데 경찰이 성범죄 목적을 입증할 핵심 증거들을 초동 수사 과정에서 놓쳤던 걸로 확인됐습니다.



장 씨 거주지를 압수수색하면서 일부가 훼손된 리얼돌 여러 개가 있는 걸 파악하고도 확보조차 하지 않은 건데, 그 직후 장 씨 아버지가 리얼돌들을 해체한 뒤 광주시 여러 곳에 나눠 버린 것으로 파악됐습니다.



아버지 장 씨는 또 장윤기가 과거에 쓰던 휴대전화도 사건 발생 이후 불태운 걸로 조사됐는데, 장 씨는 광주 지역에서 근무하는 현직 경찰 중간 간부인 걸로 SBS 취재 결과 확인했습니다.



경찰은 또 장 씨 차량 블랙박스 내용이 담긴 SD카드를 확보하지 못했는데, 이후 검찰이 추가 압수수색으로 발견한 블랙박스 SD카드에는 장 씨가 "내 앞에 나타난 여자만 불쌍하다"고 지인에게 말한 내용이 담겼습니다.



검찰은 이러한 조사들을 통해 장 씨의 살인에 성범죄 목적이 있었다고 보고 강간 살인 등으로 혐의를 변경해 지난달 기소했습니다.



장 씨 아버지는 검찰 조사에서 "아들의 범행이 성적인 부분으로 연관되는 게 우려됐다"는 취지로 진술한 걸로 알려졌습니다.



정성호 법무부 장관은 SBS 보도 이후 SNS를 통해 경찰 수사에서 확보되지 않은 증거들이 검찰의 보완수사 단계에서 확인됐다며, 고 이채원 양의 억울한 죽음에 대한 합당한 처벌이 내려질 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 신세은)