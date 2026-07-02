이재용 "충청, IT소재·부품 글로벌 허브로 더 큰 성장할 것"

▲ 이재용 삼성전자 회장이 2일 충남 아산시에서 이재명 대통령 주재로 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 환영사를 하고 있다.

이재용 삼성전자 회장은 오늘(2일) "국토의 중심 충청은 앞으로 IT 소재 부품의 글로벌 허브로 더 큰 성장을 이뤄갈 것"이라고 말했습니다.이 회장은 오늘 충남 아산시에서 열린 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회' 환영사에서 "선제적인 투자가 기업의 성장을 이끌고 그 성장이 지역은 물론 국가 전체의 발전으로 이어지는 선순환의 모범을 충청에서 확인할 수 있었다"며 이처럼 밝혔습니다.또한 지금까지 삼성의 충청권 투자에 대해 "삼성의 꿈이 이곳 충청에서 뿌리내리고 자라고 결실을 봤다"고 평가했습니다.구체적으로는 "30여 년 전 이곳 아산은 드넓은 포도밭이었지만 지금은 세계 최대 디스플레이 단지가 됐다"며 "논과 밭이 대부분이었던 온양 캠퍼스는 범용 반도체 후공정 중심에서 글로벌 최첨단 고대역폭 메모리(HBM) 팹으로 전환하고 있다"고 소개했습니다.이어 "삼성전기 세종 캠퍼스 역시 맨땅에서 시작해 일반 기판 생산을 넘어 이제는 최첨단 인공지능(AI) 서버용 패키지 기판을 만들고 있다"며 "천안의 삼성SDI 캠퍼스는 차세대 배터리의 핵심 제조 기지로 운영하고 있다"고 설명했습니다.이 회장은 삼성의 충청권 투자 계획에 대해 "AI 시대의 미래 승패는 AI를 구동하는 소재와 부품에 달려 있기 때문에 삼성의 미래와도 직결돼 있다"고 강조했습니다.그러면서 "며칠 전 이재명 대통령께서 말씀하셨듯이 지금은 세계 경제의 판이 흔들리는 승부의 시간"이라며 "삼성은 초격차 산업 강국으로의 대도약을 위해 혼신의 노력을 다하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)