"미국 대통령직 걸고 돈 벌어요?" "구린내 진동!" 역사상 '최대 부패'?…"암호화폐와 초호화 선물!" 트럼프 공개에 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령이 재임 중 성경과 향수, 시계 등 다양한 개인 브랜드 사업으로 막대한 수익을 거둔 것으로 나타났습니다.



워싱턴포스트(WP)와 BBC 방송 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 미 정부윤리청(OGE)에 제출한 2025년 재산 공개 보고서에서 작년 22억 달러(약 3조 4천200억 원)가 넘는 소득을 올렸다고 신고했습니다.



이는 재집권 직전인 2024년 신고한 6억 달러가량의 소득보다 16억 달러 이상 늘어난 규모입니다.



보고서 분량이 927페이지에 달할 만큼 다양한 수입원이 총망라됐습니다.



트럼프 대통령이 가상자산 업계에 우호적인 정책을 펴온 가운데 관련 사업으로만 14억 달러가량의 수익을 거둔 것으로 나타났습니다.



이외에도 부동산과 라이선스 사업, 각종 브랜드 상품 판매 등으로 상당한 수입을 올렸습니다.



우선 자신의 이름을 내건 이른바 '트럼프 굿즈'로 수백만 달러를 벌었습니다.



트럼프 대통령이 홍보한 성경책으로 20만 8천 달러, 화보 '세이브 아메리카'로 180만 달러, 트럼프 브랜드 운동화 및 향수로 6만 7천 달러 등을 벌었습니다.



'아메리카 이글'이라는 한정판 기타도 핵심 지지층인 '마가'(MAGA) 성향 음악가들의 구매로 그의 재정에 3만 6천 달러를 보탰습니다.



과거 영화·TV 쇼 출연 이력 등이 있는 트럼프 대통령은 작년 미국 영화·TV 배우 노조(SAG-AFTRA)로부터 8만 6천532달러의 연금도 받았습니다.



그는 1992년 개봉한 영화 '나홀로 집에 2: 뉴욕을 헤매다'에서 주인공 케빈(맥컬리 컬킨)에게 길을 알려주는 행인으로 카메오 출연한 바 있습니다.



여러 언론사를 상대로 제기한 소송 등을 통해 얻은 배상금으로는 8천650만 달러를 신고했습니다.



부동산 사업 역시 여전히 핵심 수입원이었습니다.



플로리다 골프 리조트인 트럼프 내셔널 도럴과 개인 별장 겸 회원제 리조트인 마러라고는 각각 1억 2천200만 달러, 7천700만 달러 수입을 기록하는 등 안정적인 현금 창출원 역할을 이어갔습니다.



부인 멜라니아 트럼프 역시 아마존이 제작한 자신의 이름을 딴 다큐멘터리 영화로 1천70만 달러를 벌었습니다.



버락 오바마 행정부에서 백악관 윤리 담당 고문을 지낸 노먼 아이젠은 WP에 "미국 역사상 대통령직을 사적 이익을 위해 이용한 사례 가운데 단연 가장 큰 규모"라고 주장했습니다.



그는 "백악관을 철저히 수익화하려는 대통령과 막대한 돈을 기꺼이 지불하려는 각국 정부와 특수이익 집단이 동시에 존재했던 적은 없었다"고 비판했습니다.



반면 백악관은 이해충돌 의혹을 일축했습니다.



백악관 공보 담당자인 애나 켈리는 성명을 통해 "대통령과 그의 가족은 지금까지도, 앞으로도 이해충돌에 관여한 적이 없으며 그럴 일도 없을 것"이라며 관련 의혹은 "진부하고 거짓된 주장"이라고 반박했습니다.



트럼프는 1일(현지 시간) 에어포스원 탑승에 앞서 기자들과 만나 자신의 재산 증가에 대해 "주식시장이 오르고 있기 때문"이라며 "미국인들은 은퇴 자산 가치가 오른 데 대해 나에게 감사해야 한다"고 말했습니다.



다만 WP는 재산 공개 자료를 분석한 결과 주식 투자 수익은 그의 재산 증가분에서 차지하는 비중이 크지 않았으며, 트럼프의 지난해 재산 증가는 암호화폐 사업과 개인 브랜드 사업 확대에 크게 힘입은 것으로 나타났다고 분석했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 홍진영, 제작 : 디지털뉴스부)