삼성·SK하이닉스·셀트리온 등 충청 첨단산업에 392조 투자

▲ SK하이닉스와 삼성전자

삼성, SK하이닉스, 셀트리온 등이 충청권에 반도체, 디스플레이, 이차전지·부품, 바이오 등을 중심으로 약 392조 원을 투자합니다.정부는 '충청권 차세대 첨단산업 육성 전략'을 발표하고 전방위적인 정책 패키지를 가동해 기업들의 대규모 투자를 뒷받침하기로 했습니다.정부는 오늘(2일) 충남 아산에서 진행된 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 이같이 밝혔습니다.지난달 29일 청와대에서 대략적인 전국 투자 계획을 밝힌 기업들은 같은 달 30일 서남권에 이어 오늘 충청권 투자 계획을 발표했습니다.삼성은 OLED 및 차세대 디스플레이 라인, HBM 팹 및 패키징, AI 서버향 고성능 패키지 기판, 최첨단 배터리 신공법 마더라인 등에 약 140조 원을 투자합니다.SK하이닉스는 낸드 및 첨단 패키징 팹 등에 약 100조 원, 셀트리온은 바이오 의약품 생산시설 등에 약 2조 원 규모 투자를 추진하겠다고 밝혔습니다.그 외 기업들도 AI 데이터센터에 약 150조 원 상당을 투자하는 등 충청권에 약 392조 원 규모의 투자가 집중될 예정입니다.정부는 기업들의 투자를 전폭 지원하기 위해 '충청권 차세대 첨단산업 육성 전략'을 발표했습니다.재정·금융·규제·기술·세제·인력·인프라를 묶은 '7대 투자 지원 부스터 프로그램'을 가동하고, 복합규제를 획기적으로 풀어주는 '메가특구'를 지정해 운영할 계획입니다.또한 튼튼한 지역산업 생태계를 만들어 투자기업 중심의 산학연 혁신을 활성화하겠다고 밝혔습니다.정부는 이밖에 범부처 지원 전담 조직인 '충청권 첨단전략산업 대도약 TF'를 즉시 가동해 100일 이내에 종합지원계획을 마련하고 입지·인허가·전력·용수·인력·금융 등 기업 애로를 신속히 해결하겠다고 밝혔습니다.오늘 행사에서는 충청권 투자 계획을 발표한 기업(삼성, SK하이닉스, 셀트리온)과 중앙·지방정부 간 '충청권 차세대 첨단산업 투자협약식'도 진행됐습니다.협약에 따라 기업은 충청권 지역 첨단산업 투자를 이행하고 각 부처는 첨단산업 생태계 조성을 위한 소관 업무를 적극 추진합니다.김정관 산업통상부 장관은 "충청권 첨단산업의 성장이 곧 우리나라 산업의 미래"라며 "오늘 발표된 투자 계획이 '대체불가 대한민국'의 결실로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.