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양주 아파트 거실 이불 속에서 1ｍ 넘는 뱀 발견 소동

유영규 기자
작성 2026.07.02 10:19 조회수
양주 아파트 거실 이불 속에서 1ｍ 넘는 뱀 발견 소동
▲ 거실 이불 속에서 발견된 뱀

경기 양주시의 한 아파트 세대 내 거실에서 뱀이 발견돼 소동이 벌어졌습니다.

오늘(2일) 제보자와 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 10시 3분 양주시 덕계동의 한 아파트 세대 내 거실에서 길이 약 1ｍ가 넘는 뱀이 발견됐다는 신고가 접수됐습니다.

출동한 소방 당국은 해당 뱀을 포획했으며 뱀에 의해 다친 사람은 없었습니다.

신고자는 해당 뱀이 자신의 집에서 기르던 것은 아니며, 주로 애완용으로 사육되는 블랙 킹스네이크로 보인다고 전했습니다.

또 화장실 변기 주변에서 허물이 발견된 점 등을 토대로 변기나 배수관을 통해 이동한 것으로 추정되며, 인근 세대에서 키우던 뱀으로 보인다고 전했습니다.

해당 세대 주민은 "거실에 누워 있다가 이불 속에서 이상한 소리가 나 들춰보니 뱀이 있었다"며 "물리지는 않았지만, 매우 놀라 트라우마가 생길 정도였다"고 말했습니다.

소방 당국은 포획한 뱀을 민가와 떨어져 있고 인적이 드문 인근 하천에 방생했다고 전했습니다.

(사진=독자 제공, 연합뉴스)
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