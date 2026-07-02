전장연, 6개월 만에 지하철 탑승 시위 재개…"장애인 권리 예산 보장하라"

▲ 전국장애인차별철폐연대(전장연) 소속회원들이 2일 시청역 1호선 서울역 방면 플랫폼에서 '69차 출근길 지하철 탑니다' 시위를 하고 있다.

전국장애인차별철폐연대가 오늘(2일) 오전 지하철 탑승 시위를 6개월 만에 재개했습니다.전국장애인차별철폐연대는 오늘(2일) 오전 8시 50분쯤 1호선 시청역에서 지하철에 오른 뒤 1개 역을 이동해 오전 8시 53분쯤 서울역에서 하차하는 '69차 출근길 지하철 탑니다' 시위를 벌였습니다.활동가 60명이 10명씩 나누어 지하철 6개 칸에 올라탄 방식으로 시위는 진행됐습니다.열차 내에는 이용객 일부가 서 있을 정도의 혼잡도로, 휠체어를 탄 활동가들 모두 탑승이 가능했습니다.박경석 전장연 대표는 "우리는 엘리베이터 문제만 이야기하기 위해 지하철을 타는 것이 아니라 장애인의 이동권 전반을 이야기하기 위해 왔다"며 "정부가 내년 예산에 장애인 권리를 보장할 비용을 반영해야 한다"고 주장했습니다.이들 단체는 기획예산처에 장애인 권리예산 보장을 요구하고, 서울시에 권리 중심 공공일자리 노동자 400명에 대한 해고를 철회할 것을 촉구하고 있습니다.전장연은 지난 1월 2일을 마지막으로 지하철 탑승 시위를 멈췄다가 6개월 만인 이날 시위를 재개했습니다.또 어제(1일)는 서울 종로구 혜화로터리 인근 버스정류장에서 버스 탑승 정기 시위도 재개했습니다.(사진=연합뉴스)