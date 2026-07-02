[현장영상] "조심해!!" 절벽서 '인생샷' 찍고 내려오다 균형 잃더니

지난달 말 브라질에서 한 남성이 절벽 위 바위에 올라 기념사진을 찍은 뒤 내려오던 중 약 150m 아래로 추락해 숨지는 사고가 발생했습니다.



목격자들에 따르면 그는 바위에서 내려오던 중 균형을 잃고 약 152m 아래로 추락했는데요. 한 목격자는 해당 남성에게 "조심하라"고 외쳤는데 곧바로 사고가 발생했습니다.



현지 당국은 남성이 당시 정식 자격 없이 등산객들을 인솔하고 있었으며, 바위에서 내려올 때 일반적으로 이용하는 방향이 아닌 반대편으로 하산을 시도하다 사고를 당한 것으로 보고 있습니다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 이수민 / 출처: New York Post, Marika City Hall official tourist website, X (@Saffron_Sniper1) / 제작: 디지털뉴스부)