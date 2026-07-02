치솟는 기름값에 6월 소비자물가 3.2% 급등

▲ 지난달 30일 경기도의 한 휴게소 주유소에서 주유하는 직원의 모습.

지난달 소비자물가가 2년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다.중동 전쟁 여파로 국제 유가가 오르면서 석유류 물가가 거의 4년 만에 최대 폭으로 상승했기 때문입니다.생활물가도 2년 2개월 만에 가장 크게 올랐습니다.국가데이터처가 오늘(2일) 발표한 '6월 소비자물가 동향'을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.99(2020=100)로, 1년 전보다 3.2% 올랐습니다.2023년 12월(3.2%) 이후 가장 큰 폭의 상승세입니다.소비자물가 상승률은 올해 1∼2월 2.0%에서 3월 2.2%, 4월 2.6%로 확대되더니 5월(3.1%)에 이어 지난달에도 두 달 연속 3%대를 기록했습니다.중동 전쟁에 따른 국제 유가 상승이 소비자물가를 밀어 올렸습니다.석유류 가격은 24.7% 오르며 전체 소비자물가를 0.93%p 상승시키는 효과를 냈습니다.석유류 가격 상승 폭은 우크라이나 전쟁 초반인 2022년 7월(35.2%) 이후 가장 컸습니다.휘발유(23.1%), 경유(33.7%), 등유(23.1%) 등의 오름폭이 두드러졌습니다.이에 따라 공업제품 전체가 4.4% 오르면서 전체 물가를 1.47%p 끌어올렸습니다.자주 구매하는 품목 중심으로 구성돼 체감 물가를 나타내는 생활물가지수는 3.4% 올랐습니다.생활물가는 2024년 4월(3.6%) 이후 가장 큰 폭의 오름세를 나타냈습니다.'밥상 물가'를 보여주는 신선식품지수는 0.4% 상승했습니다.경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지제외지수는 2.5% 올랐습니다.(사진=연합뉴스)