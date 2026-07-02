'합숙맞선2', S전자부터 한의사까지…판도 뒤흔들 맞선녀 스펙 공개

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'합숙 맞선2' 맞선녀들의 직업이 전격 공개된다.2일 방송될 SBS '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선2'(이하 '합숙 맞선2') 2회에서는 판도를 완전히 뒤흔들 맞선녀들의 정체와 초특급 스펙이 베일을 벗는다.'합숙 맞선2'는 싱글 남녀 10명과 이들의 어머니 10명이 5박 6일간 함께 생활하며 인연을 찾는 리얼리티 프로그램으로, 첫 방송 직후 5일 연속 넷플릭스 국내 예능 부문 1위를 달성하며 올여름 가장 뜨거운 연애 예능으로 주목받고 있다.이날 방송의 하이라이트는 어머니들이 직접 등판하는 딸 소개 시간이다. 대기업 S전자 직원부터 전문직 한의사까지, 화려한 커리어를 가진 맞선녀들의 프로필이 하나씩 공개될 때마다 맞선남들과 어머니들 사이에서는 탄성이 터져 나왔다. 특히 며느릿감 1순위로 꼽히는 한의사가 등장하자, 질문 공세와 함께 박수갈채까지 이어지며 현장 분위기가 순식간에 과열되었다는 후문이다.치열한 매력 어필 속에 한 맞선녀의 어머니는 특별한 공약을 던져 이목을 집중시켰다. 딸의 결혼을 위해 "제가 열심히 육아 도울게요"라며 '친정엄마 육아 지원 공약'을 내걸고 적극적인 구애에 나선 것. 이에 맞선남의 어머니들은 격하게 고개를 끄덕이며 폭발적인 반응을 보였다.이후 맞선남들의 엄마가 아들과 데이트를 했으면 하는 맞선녀 선택이 이어진 가운데, MC들의 날카로운 분석이 이어졌다. 이요원이 "어머니들은 전문직인 한의사를 좋아하실 것"이라며 심리를 분석하자, 서장훈 역시 "무조건 한의사에 3표가 몰릴 것"이라며 강력한 표 몰이를 예언해 긴장감을 고조시켰다.그러나 예측 불허한 어머니들의 선택으로 인해 스튜디오는 이내 충격에 빠졌다. 확연하게 갈린 선택 속에서 몰표를 받은 인기녀와 단 한 표도 받지 못한 '0표녀'가 동시에 속출한 것. 반전의 결과를 목격한 MC 이요원은 "어머어머 어떡해"라며 입을 틀어막은 채 과몰입 리액션을 선보여 궁금증을 더한다.어머니들의 마음을 훔친 최고의 원픽 며느릿감은 누가 될지, 그 결과는 2일 밤 9시 방송될 '합숙 맞선2'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)