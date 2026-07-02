6월 소비자물가 3.2%↑…석유류 급등에 30개월 만 '최대폭' 상승

[경제 365]



지난달 소비자물가가 1년 전보다 3.2% 오르며, 2023년 12월 이후 가장 큰 폭으로 상승했습니다.



올해 소비자물가 상승률은 3월 2.2%, 4월 2.6%, 5월 3.1%에 이어, 지난달에도 두 달 연속 3%대를 이어갔습니다.



중동 전쟁 여파로 국제 유가가 오르면서, 석유류 가격이 24.7% 급등해 전체 물가를 끌어올렸습니다.



석유류 가격 상승은 전체 소비자물가를 0.93%포인트 높이는 효과를 냈습니다.



휘발유와 경유, 등유 가격도 큰 폭으로 올랐고, 공업제품 물가도 4.4% 오르면서 전체 물가 상승을 뒷받침했습니다.



생활물가 역시 3.4% 상승하며 2년 2개월 만에 가장 큰 폭의 오름세를 보였습니다.



다만 '밥상물가'를 보여주는 신선식품지수는 0.4% 상승했습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.