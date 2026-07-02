메타, 남는 연산자원 외부에 판다…클라우드 사업 진출 모색

▲ 메타

인공초지능(ASI) 개발을 위해 방대한 규모의 연산 인프라를 구축했던 메타가 남는 자원의 외부 판매를 추진하는 것으로 나타났습니다.메타는 내부적으로 '메타 컴퓨트' 계획을 출범, 자사 데이터센터 인프라를 활용한 클라우드 사업 모델을 구상 중이라고 블룸버그 통신이 복수 소식통을 인용해 1일(현지시간) 보도했습니다.메타가 클라우드 사업에 진출하게 되면 아마존웹서비스(AWS)·마이크로소프트(MS) 애저·구글 클라우드 등 3개 업체가 주도해 온 시장에 대대적인 지각 변동이 예상됩니다.메타는 클라우드 사업 전략을 크게 두 가지 방식으로 나눠 추진하고 있다고 소식통은 전했습니다.하나는 메타의 자체 최신 AI 모델인 '뮤즈 스파크'를 메타 인프라에 올린 다음 외부 개발자들이 응용프로그램 인터페이스(API)를 이용해 이를 이용하도록 하는 방식입니다.이는 AWS의 '베드록', MS 애저의 'AI 파운드리', 구글 클라우드의 '버텍스AI' 등과 유사한 플랫폼 서비스(PaaS)입니다.더 주목되는 방식은 데이터센터의 원자재에 해당하는 순수 연산 능력 자체를 외부에 통째로 임대하는 것입니다.이는 코어위브나 네비우스와 같은 이른바 '네오클라우드' 기업이 주로 활용하는 인프라 서비스(IaaS) 모델에 가깝습니다.이번 프로젝트는 산토시 자나르단 메타 인프라부문 책임자와 메타초지능연구소(MSL)의 다니엘 그로스, 디나 파월 매코믹 메타 사장 등이 주도하고 있습니다.메타의 이와 같은 행보는 최근 투자자들 사이에서 고조된 'AI 과잉 투자' 우려를 불식시키기 위한 것으로 풀이됩니다.메타는 ASI 개발을 내걸고 고가의 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 비롯한 AI 칩을 매집하는 등 공격적으로 데이터센터 인프라를 구축해왔습니다.메타는 대부분 AI 인프라에 투입되는 올해 자본지출(CapEx)이 1천450억 달러(약 225조 원)에 달할 것으로 내다보고 있습니다.메타의 이와 같은 행보는 저커버그 CEO가 이미 예고한 방향이기도 합니다.그는 지난 5월 주주총회에서 클라우드 시장 진출 가능성을 묻는 말에 "충분히 가능한 선택지"라고 답했습니다.그는 "거의 매주 외부 기업들이 API 서비스를 제공해 달라거나 우리가 구매한 가격에 일정한 프리미엄을 얹어서라도 구매할 수 있는 연산 자원이 있는지 묻고 있다"고 말했습니다.그는 "과잉 구축 상태라고 판단되는 시점이 오면 그 방안은 선택지가 될 것이고, 바로 그 점이 우리가 이 시설 구축에 투자하는 데 확신을 주는 요인 중 하나"라고 말했습니다.메타는 4대 하이퍼스케일러(대규모 AI 데이터센터 운영 기업) 중 유일하게 클라우드 서비스를 하지 않는 기업입니다.메타의 이러한 방향 선회는 일론 머스크의 AI 기업 xAI가 최근 취한 행보와도 유사합니다.스페이스X의 자회사인 xAI는 최근 테네시주 멤피스에 있는 초대형 데이터센터 '콜로서스'의 연산 자원을 앤트로픽과 구글 등에 IaaS 방식으로 장기 임대했습니다.xAI는 이 데이터센터를 구축하는데 약 300억달러를 들인 것으로 추정되는데, 이를 임대해 벌어들이는 수익이 연간 300억달러에 육박해 1년이면 투자 비용을 고스란히 회수할 수 있게 됐다는 게 업계의 관측입니다.메타의 클라우드 시장 진출 소식이 전해지자 이날 메타 주가는 8.8% 급등했습니다.반면 AI 연산 자원이 공급 과잉에 접어드는 것 아니냐는 우려로 번지며 반도체·인프라 관련주에 즉각적인 충격을 줬습니다.마이크론 테크놀로지 10.6%, 인텔 9.0%, 샌디스크 10.6%, 브로드컴 2.2%, 엔비디아 1.3% 등 관련 기업 주가가 일제히 내렸습니다.특히 마이크론과 샌디스크는 2분기에만 주가가 3배 이상 급등한 뒤 나온 하락이어서 AI 연산 과잉 우려에 차익 실현 매물까지 겹친 것으로 풀이됐습니다.필라델피아 반도체지수 추종 ETF인 아이셰어스 반도체 ETF(SOXX)는 4.7% 하락했습니다.메타를 잠재적 경쟁자로 맞이하게 된 '네오클라우드' 업체인 코어위브와 네비우스 주가도 각각 14.0%, 12.3% 급락했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)