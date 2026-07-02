0-2→2-2→3-2…벨기에, 세네갈에 대역전극 펼치며 16강행

▲ 승리에 기뻐하는 벨기에 선수들

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벨기에가 세네갈을 상대로 극적인 역전승을 거두며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강에 진출했습니다.벨기에는 2일(한국 시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 32강전에서 전·후반 90분을 2-2로 비긴 뒤 이어진 연장 후반 유리 틸레만스의 페널티킥 결승포에 힘입어 3-2로 이겼습니다.2018년 역대 월드컵 최고 성적인 3위에 올랐던 벨기에는 직전 2022년 카타르 대회 땐 조별리그 탈락했으나 이번 대회에선 토너먼트에 진출해 첫판 승리를 챙겼습니다.벨기에는 이번 대회 조별리그 초반 이집트와 1-1, 이란과 0-0으로 비겨 2회 연속 탈락 위기에 몰렸다가 3차전에서 뉴질랜드를 5-1로 완파해 G조 1위로 32강에 올랐고, 이번엔 짜릿한 역전극을 펼치며 16강에 안착했습니다.벨기에는 미국-보스니아헤르체고비나 대결의 승자와 7일 시애틀에서 8강 진출을 다툽니다.특히 벨기에는 2018년 러시아 월드컵 16강에서 일본에 0-2로 끌려가다가 후반에만 3골을 몰아쳐 3-2로 역전승했고, 이번에 8년 만에 또 0-2로 뒤지던 경기를 3-2로 뒤집었습니다.2002년 한일 월드컵 8강이 최고 성적인 세네갈은 4년 전 카타르 대회에 이어 16강 진출을 노렸으나 한 끗 차로 불발됐습니다.먼저 주도권을 잡은 것은 세네갈이었습니다.전반 24분 이스마일라 사르의 헤더가 오른쪽 골대를 맞고 나왔으나 그 슛에 벨기에 골키퍼 티보 쿠르투아가 몸을 날리며 골대가 비어 있던 틈에 무아마두 하비브 디아라가 오른발 슛을 꽂아 선제골을 뽑아냈습니다.전반 한 골의 리드를 안은 세네갈은 후반 6분 사르가 한 골을 더 보태며 2-0을 만들었습니다.하프타임에 선발 공격수 샤를 더케텔라러를 베테랑 스트라이커 로멜루 루카쿠로 교체해 나선 벨기에는 후반 11분 간판 미드필더 케빈 더브라위너와 측면 공격수 제레미 도쿠를 빼는 승부수를 던졌습니다.이후에도 공세를 이어갔으나 좀처럼 골문을 열지 못하던 벨기에는 패색이 짙어지던 후반 41분 마침내 만회 골을 만들어냈습니다.경합에서 흐른 공을 페널티 지역 오른쪽에서 토마 뫼니에가 컷백으로 연결했고, 루카쿠가 달려들며 오른발로 마무리했습니다.벨기에 A매치 역대 최다 득점자인 루카쿠는 통산 130번째 경기에서 92호 골을 터뜨렸습니다.기세가 오른 벨기에는 3분 만에 레안드로 트로사르의 크로스에 이은 틸레만스의 헤더가 들어가며 극적으로 균형을 맞추고 승부를 연장전으로 끌고 갔습니다.막바지까지 균형이 이어지던 연장전에선 페널티킥이 승부를 갈랐습니다.벨기에는 연장 후반 12분 도디 루케바키오의 오른발 슛이 크로스바를 맞히고 나오며 절호의 역전 기회를 날렸습니다.하지만 이 슈팅 전 크로스가 들어오는 상황에서 틸레만스가 세네갈 라민 카마라에게 걸려 넘어지는 장면이 주심 온필드 리뷰를 거쳐 페널티킥으로 선언됐습니다.루카쿠가 맡을 것으로 예상된 페널티킥 키커로 동점골의 주인공인 주장 틸레만스가 나섰고, 모리 디아우 골키퍼와 마주 선 틸레만스는 완전히 방향을 속인 뒤 오른발 슛을 꽂아 혈투의 마침표를 찍었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)