[속보] 6월 소비자물가 3.2%↑…석유류 급등에 30개월 만에 최대폭 상승

▲ 주유소

지난달 소비자물가가 2년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다.중동 전쟁 여파로 국제 유가가 오르면서 석유류 물가가 거의 4년 만에 최대 폭 상승한 여파입니다.생활물가도 2년 2개월 만에 가장 크게 올라 서민들의 체감 물가도 뛰었을 것으로 보입니다.국가데이터처가 오늘(2일) 발표한 '6월 소비자물가 동향'을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.99(2020=100)로, 1년 전보다 3.2% 올랐습니다.2023년 12월(3.2%) 이후 가장 큰 폭의 상승세입니다.소비자물가 상승률은 올해 1∼2월 2.0%에서 3월 2.2%, 4월 2.6%로 확대되더니 5월(3.1%)에 이어 지난달에도 두 달 연속 3%대를 기록했습니다.중동 전쟁에 따른 국제 유가 상승이 소비자물가를 밀어 올렸습니다.석유류 가격은 24.7% 오르며 전체 소비자물가를 0.93%포인트(p) 상승시키는 효과를 냈습니다.석유류 가격 상승 폭은 우크라이나 전쟁 초반인 2022년 7월(35.2%) 이후 가장 컸습니다.휘발유(23.1%), 경유(33.7%), 등유(23.1%) 등의 오름폭이 두드러졌습니다.이에 따라 공업제품 전체가 4.4% 오르면서 전체 물가를 1.47%p 끌어올렸습니다.자주 구매하는 품목 중심으로 구성돼 체감 물가를 나타내는 생활물가지수는 3.4% 올랐습니다.생활물가는 2024년 4월(3.6%) 이후 가장 큰 폭의 오름세를 나타냈습니다.'밥상 물가'를 보여주는 신선식품지수는 0.4% 상승했습니다.경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지제외지수는 2.5% 올랐습니다.