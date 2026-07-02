SK하이닉스 미국 ADR 상장 임박…SK스퀘어 재평가 기대

▲ SK스퀘어

SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장이 임박하면서 최대 주주인 SK스퀘어의 기업 가치도 재평가받을 수 있다는 기대가 커지고 있습니다.미국 증시 상장을 계기로 글로벌 투자자 접근성이 확대되고 '코리아 디스카운트'가 완화될 경우 SK하이닉스의 기업 가치 상승이 SK스퀘어의 순자산 가치(NAV)와 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석입니다.다만 ADR 상장만으로 기업가치 상승이 보장되는 것은 아닌 만큼 향후 실적 개선과 주주 환원 정책 등이 함께 뒷받침돼야 한다는 신중론도 제기됩니다.오늘(2일) 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK하이닉스는 오는 10일 미국 나스닥 시장에 ADR을 상장합니다.발행 규모는 약 45조 5천억 원으로 총 발행 주식 수의 약 2.5%입니다.현재 SK스퀘어는 SK하이닉스의 지분 20.5%를 보유한 최대 주주입니다.이 때문에 SK하이닉스의 자산 가치 변동은 SK스퀘어의 기업 가치와 직결되는 구조입니다.증권가에서는 이번 ADR 상장으로 SK하이닉스가 그간 글로벌 메모리 업체들과 비교해 받았던 저평가가 완화될 것으로 기대합니다.미국 상장에 따른 투자 접근성 개선과 글로벌 패시브 자금 유입도 기대 요인으로 꼽힙니다.실제 SK하이닉스는 마이크론보다 영업이익이 높지만, 마이크론의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 11배 안팎이지만 SK하이닉스는 6배 수준에 머물고 있습니다.이에 따라 미국 시장에서 기업 가치가 제 자리를 찾을 경우 SK스퀘어의 자산 가치도 함께 높아질 가능성이 있다는 것입니다.SK스퀘어는 외국인 지분율이 50%에 육박합니다.안재민 NH투자증권 연구원은 "SK하이닉스의 주가 상승과 함께 SK스퀘어의 기업 가치도 동반 상승하고 있다"며 "SK스퀘어는 반도체 밸류체인 내 SK하이닉스와 시너지를 낼 수 있는 사업에 대한 확장을 지속해 검토하고 있다"고 평가했습니다.ADR 상장 이후 신주가 발행되면 SK스퀘어의 SK하이닉스 지분율은 20% 수준으로 소폭 낮아지지만, 회사는 지배력에 큰 변화는 없을 것이라는 입장입니다.SK하이닉스도 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에 "최대 공모 규모는 당사 최대 주주인 SK스퀘어가 공정거래법에 따라 당사 총 발행 주식 수의 20% 이상을 보유해야 하는 요건을 고려해 결정됐다"고 밝힌 바 있습니다.업계에서는 추가 ADR 발행이 이뤄지더라도 SK스퀘어의 지분율은 현재 수준을 유지할 것으로 봅니다.자사주 매입·소각으로 지분율을 높인 뒤 ADR 발행으로 희석하는 방식을 반복할 수 있기 때문입니다.김회재 대신증권 연구원은 "SK하이닉스가 현금 흐름의 일정 금액을 자사주 취득·소각에 활용할 경우 SK하이닉스 주가 상승에 따라 SK스퀘어 주가도 동반 상승할 전망"이라고 내다봤습니다.다만 ADR 추가 상장 시 반복적인 자사주 매입과 소각 과정에서 막대한 재원 소요가 불가피한 만큼, 장기적인 주주 환원 여력과 자금 확보가 필요하다는 관측도 나옵니다.(사진=연합뉴스)