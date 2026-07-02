월성 4호기서 중수 208㎏ 누설…"외부 방사능 특이사항 없어"

▲ 월성원자력발전소 4호기

경북 경주 월성원전 4호기에서 중수가 누설되는 사건이 발생해 원자력안전위원회가 조사에 나섰습니다.원안위는 한국수력원자력으로부터 1일 오후 2시 26분 월성 4호기 냉각재 중수화·탈중수화 계통에서 중수가 누설됐다는 보고를 받았다고 밝혔습니다.중수화·탈중수화 계통은 원자로 감속재로 쓰는 중수의 농도 저하를 막고, 여기에 쓰이는 이온교환수지에 포함된 중수를 회수하는 부위입니다.중수는 수소의 동위원소인 중수소와 산소 분자의 결합을 통해 만든 인공적인 물입니다.보고에 따르면 한수원은 중수 누설이 확인된 후 중수 이송을 중단해 추가 누설이 없는 것을 확인했습니다.누설된 중수는 원자로 내부 집수조에 수집된 상태로 외부로는 누출되지 않았다고 한수원은 보고했습니다.1일 오후 9시 기준 누설량은 약 208㎏으로 집계됐습니다.월성 4호기는 지난해 7월 계획예방정비에 들어가 원자로가 정지된 상태입니다.원안위는 원전 외부 방사능 관련 특이사항은 없는 것으로 확인했다고 밝혔습니다.원안위는 "지역사무소에서 현장 안전성을 확인했으며, 한국원자력안전기술원 전문가로 구성된 조사단을 현장에 파견할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=한국수력원자력 제공, 연합뉴스)