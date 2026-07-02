이강인, PSG 선수 명단서 제외…아틀레티코 이적 임박?

축구대표팀 미드필더 이강인 선수의 아틀레티코 마드리드 이적이 초읽기에 들어갔습니다.



스페인 언론의 이적 임박 보도에 이어 파리생제르맹도 선수단 명단에서 이강인을 제외했습니다.



이강인이 북중미월드컵 조별리그에서 탈락하고 귀국한 지 하루 만에 스페인 언론이 "아틀레티코 마드리드가 이강인의 영입을 마무리했다"고 보도했습니다.



파리생제르맹도 홈페이지에 공개한 새 시즌 선수단 명단에 등번호 19번 이강인을 제외했는데요.



월드컵 기간 중 개인 합의를 마쳤다는 보도가 나온 데 이어 이제 공식 영입 발표만 남은 것으로 보입니다.



스페인 발렌시아와 마요르카를 거쳐 2023년 파리로 이적한 이강인은 유럽 챔피언스리그 2회 우승의 감격을 누렸지만 지난 시즌 주전 경쟁에서 밀리자 이적을 추진해 왔습니다.



이강인이 아틀레티코행 초읽기에 들어가면서 3년 만의 스페인 복귀가 유력해졌습니다.



(영상편집 : 황지영)