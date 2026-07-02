민주 "필리버스터 등 손 보겠다"…국힘, 대여 투쟁 준비

<앵커>



민주당이 필리버스터와 패스트트랙 제도를 고쳐서 입법에 속도를 높이겠다고 예고했습니다. 주도권을 더 강하게 쥐겠다는 건데, 국민의힘은 오늘(2일) 의원 총회를 열고 여당에 대한 투쟁 방식을 논의합니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



여야의 원 구성 협상이 결렬된 뒤, 민주당은 국회 본회의에서 상임위원회 11곳의 위원장을 민주당 의원들로 단독 선출했습니다.



재정경제기획위원장, 행정안전위원장 등으로 여야가 서로 갖겠다고 맞섰던 법제사법위원장엔 민주당 서영교 의원이 뽑혔습니다.



민주당은 "국민의힘이 법사위원장 한 자리만 붙들고 상임위원 명단 제출을 거부했다"며 협상 결렬의 책임을 돌렸습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : (국민의힘은) 오직 법사위원장을 내놓으라는 말만 도돌이표처럼 되풀이했습니다. 민생은 안중에 없다는 것입니다.]



민주당은 합법적 의사진행 방해제도인 필리버스터와 안건 신속처리를 위한 제도인 패스트트랙의 요건과 기준 등을 손 봐서 입법의 속도를 높이겠다고 예고했습니다.



검찰의 보완수사권을 폐지하는 문제와 관련한 형사소송법의 개정도 신속하게 마무리하겠다고 공언했습니다.



국민의힘은 민주당이 '조작기소 의혹 특별검사법' 등을 맡는 법사위원장 자리를 고집한 것은, 이재명 대통령의 공소 취소를 향한 집착을 버리지 못한 결과라고 주장하면서 "오만과 독선에 대한 국민의 참교육이 있을 것"이라고 목소리를 높였습니다.



[정점식/국민의힘 원내대표 : 사실상 법사위를 강탈해 갔습니다. 국회의장님을 비롯한 많은 분들이 다수당의 폭거에 동조한 결과입니다.]



국민의힘은 의원총회를 열어 7월 임시국회 보이콧을 비롯한 대여 투쟁 수위를 논의합니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 황세연)