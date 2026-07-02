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선관위 국조특위, 오늘 송파 선관위·올림픽공원 현장조사

정성진 기자
작성 2026.07.02 06:44 조회수
선관위 국조특위, 오늘 송파 선관위·올림픽공원 현장조사
▲ 선관위 국조특위, 질의에 답하는 중앙선관위

국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특위는 오늘(2일) 서울 송파구 선거관리위원회와 잠실 올림픽공원을 찾아 현장 조사에 나섭니다.

특위는 오늘 오전 송파구 선관위에서 투표용지 관리와 사태 발생 당시 대응 상황, 투·개표 과정 등에 대한 설명을 듣고 현장 조사를 진행할 예정입니다.

이 자리에서는 송파구 선관위가 논란이 불거지자 핵심 증거인 투표용지 보관 상자를 고의로 폐기했다는 일각의 의혹에 대한 질문이 있을 것으로 예상됩니다.

특위는 이후 개표소로 사용됐던 잠실 올림픽공원 핸드볼경기장으로 이동해 내부에 보관된 투표함과 투표지 등을 살핀다는 계획입니다.

현재 내부에는 외부에서 진행되는 봉쇄 시위로 송파구 전역의 투표함 약 380개 및 투표지 247만 장, 투표록·개표록 등이 반출되지 못한 채 그대로 남아있는 것으로 알려졌습니다.

국조특위는 잠실 올림픽공원 봉쇄 시위가 계속되고 있는 점을 고려해 현장 조사에 앞서 경찰에 공문을 보내 출입로 확보 등에 대한 협조를 구한다는 방침입니다.

국조특위에서는 전날 경기장 안에 보관된 투표함과 투표용지를 여야·시민단체와 함께 공개 검증하는 방안이 논의되기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
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