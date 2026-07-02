자녀 출생일 고치는데 친자관계까지 따지라고?…대법 "별개 문제"

▲ 출생신고서

아이의 출생일을 바로잡으려다 친자관계 문제가 불거진 사건에서 대법원이 출생일 정정과 친자관계 확정은 별개라며 출생일 정정이 가능하다고 판단했습니다.오늘(2일) 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 A 씨의 자녀 출생연월일 정정(등록부정정) 신청 사건에서 불허한 원심 결정을 깨고 이같이 판단했습니다.A 씨는 법률혼 관계이던 전 남편 C 씨와 별거 중이던 2009년 B 씨와 사이에서 아이를 낳았습니다.그는 아이 출생 5개월 뒤 C 씨와 이혼 판결이 확정되자 이듬해 B 씨와 혼인신고를 했습니다.A 씨와 B 씨는 뒤늦게 자신들의 아이로 출생신고를 하면서 출생연월일을 2010년으로 기재했습니다.이후 실제 출생일과 출생신고 시점의 오차로 아이가 불편을 겪자 법원에 가족관계등록부상 출생연월일을 2009년으로 정정해 달라고 신청했습니다.문제는 아이의 출생일을 실제 날짜로 고치면 아이가 전 남편인 C 씨의 자녀로 추정된다는 점이었습니다.민법상 아내가 혼인 중에 임신한 자녀는 남편의 자녀로 추정됩니다.이에 원심은 "아이의 출생연월일 정정은 아이와 A 씨, C 씨 사이의 친자관계에 관한 친족법·상속법상 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항"이라며 신청을 받아들이지 않았습니다.아이가 C 씨의 친자가 아니라는 친생부인 또는 친생자관계부존재확인 확정판결을 받아야만 그 결과에 따라 비로소 가족관계등록부 정정 신청이 가능하다는 설명입니다.대법원 판단은 달랐습니다.대법원은 가족관계등록부상 출생일을 바로잡는 문제는 친자관계를 확정하는 문제와는 별개라고 봤습니다.출생일이 틀렸다면 우선 정정할 수 있다는 것입니다.대법원은 "가족관계등록부의 기록 사항과 관련해 가사소송법 등에 직접적인 쟁송 방법이 없는 경우에는 기재의 착오나 누락 등을 정정할 수 있는데, 가사소송법 등은 출생연월일 또는 사망일시를 확정하는 직접적 쟁송 방법을 별도로 정하고 있지 않다"고 설명했습니다.이어 "특별한 사정이 없으면 출생연월일·사망일시는 가족관계등록법 제104조에 의한 가족관계등록부 정정 대상으로 봄이 타당하다"며 이는 가족관계등록부에 B 씨가 친부로 기재돼 있더라도 마찬가지라고 판단했습니다.그러면서 "원심이 아이가 2009년 출생했다고 본 이상 가족관계등록부에 기재된 출생연월일 정정을 허가해야 한다"며 사건을 다시 판단하도록 원심법원에 돌려보냈습니다.(사진=연합뉴스)