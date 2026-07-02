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이재명 대통령, '태움 간호사 사망'에 "끔찍한 폭력…엄정 조치"

유영규 기자
작성 2026.07.02 06:03 조회수
이재명 대통령, '태움 간호사 사망'에 "끔찍한 폭력…엄정 조치"
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 최근 20대 간호사가 '태움'으로 불리는 직장 내 괴롭힘으로 목숨을 끊은 사실이 알려지자 "태움은 결코 정당화할 수 없는 끔찍한 폭력"이라며 엄단을 지시했습니다.

이 대통령은 1일 엑스(X·옛 트위터)에 경기도 광주 병원에서 일하던 간호사가 직장 내 괴롭힘으로 퇴사 후 사망했다는 언론 보도를 소개하며 이같이 썼습니다.

이 대통령은 "이번 사건의 진상을 철저히 밝혀야 한다. 즉시 해당 병원에 대한 근로감독에 착수하겠다"며 "경찰은 이번 사건과 관련해 불법 행위가 있었는지 한 점 의혹 없이 명확히 규명해 주길 바란다"고 했습니다.

이어 "유사 위험이 있는 의료기관을 대상으로 무작위 불시 기획 감독을 실시하겠다"며 "병원 내 조직문화와 근무 환경을 근본적으로 개선하고 의료현장의 일터 혁신 컨설팅을 확대하는 한편, 직장 내 괴롭힘을 예방하고 신속히 대응할 수 있도록 제도적 보완도 추진하겠다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 "유가족께 깊은 애도의 마음을 전한다"며 "누구나 안전하게, 존중받으며 일할 당연한 권리가 일터에서 지켜질 수 있도록 정부의 책임을 다하겠다"고 약속했습니다.
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