뉴욕 엠파이어스테이트빌딩 첨탑서 '청혼'…러 커플 체포

현지시간 어제(1일), 미국 뉴욕의 랜드마크인 엠파이어스테이트빌딩 첨탑에 올라 대형 현수막을 내건 남녀가 경찰에 붙잡혔습니다.



이들은 러시아의 유명 고공 스턴트 커플로, 미리 계획했던 '고공 청혼' 퍼포먼스였던 것으로 보입니다.



로이터통신, 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 이날 낮 12시께 뉴욕 맨해튼에 위치한 약 450ｍ 높이의 엠파이어 스테이트 빌딩 안테나 꼭대기에 검은색 옷을 입은 남녀가 올라 대형 현수막을 펼쳤습니다.



검은색 현수막에는 흰색 대문자로 '사랑의 힘(the power of love)이 권력에 대한 사랑(the love of power)을 이길 때 세상은 평화를 안다'는 문구가 적혀 있었습니다.



두 사람은 이후 안테나 구조물 아래쪽 플랫폼으로 내려온 뒤 한 사람이 한쪽 무릎을 꿇고 상대방에게 청혼했습니다.



이들은 포옹하고 입을 맞춘 뒤 반지를 확인하고 휴대전화로 사진을 찍기도 했습니다.



캣우먼을 연상시키는 머리 장식을 한 니콜라우는 등반 장면을 촬영해 인스타그램에 올렸습니다.



주인공들은 러시아 출신의 고공 스턴트 아티스트 커플인 안젤라 니콜라우(33)와 바냐 비어쿠스(32)로 확인됐습니다.



두 사람은 높은 건물이나 구조물에 오르는 이른바 '루프토핑'(rooftopping)으로 유명해졌으며, 2024년 다큐멘터리 영화 '스카이워커스: 러브스토리'의 주인공이기도 합니다.



뉴욕 경찰(NYPD)은 사건 직후 건물 주변 도로를 통제하고 대응에 나섰으며, 오후 1시께 이들의 신병을 확보해 구금했다고 밝혔습니다.



이들은 무단 침입 등의 혐의로 기소될 예정입니다.



두 사람이 첨탑에 어떻게 올라갔는지는 확인되지 않았습니다.



엠파이어스테이트빌딩은 지난 1931년 완공 당시 세계 최고층 건물입니다.



일반 관광객은 86층과 102층 전망대를 이용할 수 있지만, 외 부 첨탑 구역은 출입이 제한돼 있습니다.



건물 측은 성명을 내고 이번 사건이 "허가받지 않은 무단 행동"이라고 발표했습니다.



뉴욕은 2001년 9·11 테러 이후 주요 건축물에 대한 보안을 강화해 왔습니다.



최근에는 오는 4일 독립기념일 기념행사 등 대형 행사를 앞두고 경계가 강화된 상황입니다.