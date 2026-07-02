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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.07.02 06:19 조회수
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1. 오늘 현장조사…"진입로 확보" vs "충돌 우려"

국회 국정조사특위가 오늘(2일) 송파구 선거관리위원회 사무실과 올림픽공원 개표소를 찾습니다. 특위 출범 이후 첫 현장 조사입니다.

2. '여고생 살해범' 아버지는 경찰 간부…'증거 인멸'

광주에서 여고생을 숨지게 한 장윤기의 성범죄 혐의를 입증할 증거들을, 현직 경찰 간부인 장 씨 아버지가 없앤 사실이 SBS 취재 결과 확인됐습니다. 현행법상 친족의 증거 인멸은 처벌할 수 없는데 정성호 법무 장관은 "개선을 검토할 필요가 있다"고 입장을 밝혔습니다.

3. 월 수출액 사상 첫 1천억 달러 돌파…전 세계 4번째

우리나라 월 수출액이 반도체 수출 실적 덕분에 사상 처음으로 1천억 달러, 155조 원을 넘었습니다. 한 달 수출이 1천억 달러를 넘긴 국가는 독일과 중국, 미국에 이어 우리나라가 4번째입니다.

4. "한국, 美기업 차별적 공격…쿠팡 계속 표적"

한국 정부가 쿠팡을 비롯한 미국 기업을 차별적으로 공격하고 있다는 내용을 담은 미국 하원 법사위의 보고서가 공개됐습니다. 보고서에는 쿠팡 측의 일방적인 주장이 사실상 그대로 담겼습니다.
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