[날씨] 전국 곳곳 강한 소나기…돌풍·우박 주의

정체 전선이 일시적으로 남하하면서 제주는 낮까지 비가 조금 더 내리다 그치겠고요.



오늘(2일)은 전국 내륙을 중심으로 강한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



예상되는 소나기의 양을 보시면 5에서 60mm 내외가 예상되고요.



곳에 따라 돌풍과 벼락, 우박이 동반될 수 있어 주의하셔야겠습니다.



한편 수도권과 전남, 경북 남부 동해안과 울산은 오전까지 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다.



오늘 하늘 표정 수도권과 강원은 가끔 구름 많겠고요.



그 밖의 지역은 대체로 흐리겠습니다.



현재 기온 대부분 지역 20도 안팎으로 시작하고요.



내려졌던 폭염특보는 모두 해제된 가운데 낮에는 30도를 밑돌겠습니다.



내일은 중부를 중심으로 소나기 예보가 나와 있습니다.



다시 정체 전선이 북상하면서 내일 오후 제주를 시작으로 주말에는 충청 이남 지역으로 비가 확대되겠고요.



월요일에는 전국에 비가 예상됩니다.



(박세림 기상캐스터)