오늘 '올공' 개표소 현장조사…"진입로 확보" vs "충돌 우려"

<앵커>



투표용지 부족 사태의 진상을 규명하기 위한 국회 국조특위가 오늘(2일) 올림픽공원 개표소에 현장 조사를 갑니다. 시위로 봉쇄된 개표소 안에 들어가서 보관돼 있는 투표함을 검증하겠다는 계획입니다.



오늘 첫 소식, 김관진 기자입니다.



<기자>



어제 국회에서 열린 투표용지 부족 사태 국정조사.



서울 송파구 올림픽공원 개표소와 송파구 선거관리위원회에 대한 현장조사를 오늘 진행하는 가운데, 민주당 의원들은 국민을 대표해서 현장 확인을 하러 가는 만큼 경찰이 진입로를 확보해 줘야 한다고 주장했습니다.



[윤건영/민주당 의원 : 올림픽공원 근처가 집회 시위대로 둘러싸여 있어서 녹록지 않은 현실이다.]



반면 국민의힘은 집회 참여자들에 대한 공권력 행사로 비칠 수 있다며 반대했습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : 거기서 나오는 물리력 충돌이나 이런 부분에 대해선 누가 책임지겠습니까?]



논란 끝에 여야는 경찰에 협조 공문을 보내고, 현장조사를 당초 한 차례에서 두 차례로 늘리기로 했습니다.



보수 야권은 행정안전부를 상대로 사태의 심각성을 뒤늦게 인지한 것 아니냐고 따져 물으면서 '정부 책임론'도 주장했고,



[박수민/국민의힘 의원 : 언론 보도를 보고 아는 상황실이 국민 혈세를 투입해야 되는 상황실입니까? 행안부 장관의 답변이 뭡니까, 지금.]



[윤호중/행정안전부 장관 : 전 헌법적 권한에 대해서 엄격하게 이야기하고 있습니다.]



범여권은 행안부는 지원 업무를 할 뿐, 책임은 선관위가 지는 거라고 정부를 엄호했습니다.



[김영배/민주당 의원 : 이유가 있다 하더라도 선관위의 기본적인 독립성과 중립성을 해하는 그 어떤 일도 있어서는 안 되고.]



중앙선관위는 올 하반기부터는 투표용지를 선거인 수만큼, 즉 100% 인쇄하겠다는 뒤늦은 대책을 내놨습니다.



[강동완/중앙선관위 사무총장 직무대리 : 100% 인쇄를 원칙으로 하되 축소 조정 시 중앙선관위 의결을 거치도록 하겠습니다.]



중앙선관위는 또 송파구 개표소에 보관돼 있는 투표함과 투표용지를 여야와 시민단체 등이 함께 공개적으로 검증하는 방안에 대해서 국회 국정조사특위가 의결해 준다면 그렇게 하겠다는 뜻을 밝혔습니다.