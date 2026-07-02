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티모시 샬라메 주연 '마티 슈프림' 개봉

고희경 기자
작성 2026.07.02 08:16 조회수
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할리우드 배우 티모시 샬라메에게 골든글로브 남우주연상을 안긴 영화 '마티 슈프림'이 개봉했습니다.

극 중 탁구 선수로 등장하는 티모시 샬라메는 6년 동안 탁구 연습에 매진했다고 합니다.

[세계선수권 전에 부담 가는 게임을 대중 앞에서 할 수는 없어요.]

1950년대 미국 뉴욕으로 배경으로 한 마티 슈프림은 무명의 탁구 선수 마티 마우저가 수단과 방법을 가리지 않고 탁구계의 정상에 오르려 내달리는 이야기입니다.

감독이 뉴욕 출신의 탁구 선수 마티 라이스먼의 책을 읽고 영감을 받았다는데요.

지난해 12월 북미에서 개봉해 좋은 반응을 얻었습니다.

마티 슈프림은 보통의 스포츠 영화와는 다르게, 성공을 위해 물불 가리지 않는 마티의 욕망을 그렸습니다.

티모시 샬라메는 마티의 야심과 오만함, 허세를 완벽하게 표현했단 평가를 받고 있는데요.

특히 6년 동안 탁구 훈련을 받으며 대부분의 경기 장면을 직접 소화해 호평을 얻고 있습니다.

(화면출처 : 오드AUD)
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