"공항 가려다 북한 간 줄"…한국 여행 온 외국인 '날벼락'

'택시비 69만 원', 이게 무슨 얘기인가요?



네, 타이완인 관광객 A 씨가 한국 여행 마지막 날 겪은 황당한 일을 SNS에 공개했는데요.



광진구에서 우버 택시를 호출한 A 씨는 서울역으로 가려다 이동 중에 인천공항으로 목적지를 변경했습니다.



우버 앱에서는 예상 요금이 약 7만 원으로 표시됐고, 등록된 카드로 자동 결제될 예정이었습니다.



그런데 공항에 도착한 뒤 예상치 못한 일이 벌어졌는데요.



택시기사가 입국장으로 향하던 A 씨를 다시 불러세운 뒤 차량 단말기로 별도의 카드 결제를 요구한 겁니다.



A 씨는 이미 앱으로 결제를 했다고 여러 차례 설명했지만 기사는 계속 결제를 요구했고, 비행기 시간이 촉박했던 탓에 결국 현장에서 다시 카드 결제를 할 수밖에 없었는데요.



체크인을 마친 뒤 결제 내역을 확인해 보니 일반 요금의 10배 가까운 69만 8천 원이 결제된 사실을 알게 됐습니다.



한국 화폐 단위에 익숙하지 않았던 A 씨는 이 정도면 남한에서 북한까지 간 수준 아니냐며 황당함을 감추지 못했는데요.



A 씨는 귀국 후 카드사에 해외 결제 분쟁을 신청했고, 플랫폼 측도 기사와 사실관계를 확인한 결과 이중 결제가 이뤄진 것을 확인하고 환불 절차를 진행하겠다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)