"이번 장마 한 달 내내 '비'" 퍼지자…결국 기상청 나선다

올여름 날씨를 두고 SNS에서 퍼지는 가짜 뉴스 때문에 기상청 머리가 아프다고요.



네, 최근에 AI를 활용해서 자극적이고 출처가 불분명한 허위 기상 정보들이 빠르게 확산되면서 국민 혼란은 물론이고 피해까지 우려되고 있습니다.



실제로 SNS에서는 '올여름 장마가 한 달 내내 이어진다', '기온이 45도까지 오른다' 같은 확인되지 않은 정보가 퍼졌고, 이를 제습기 공동구매나 장화 판매 등 상업적 광고에 활용하는 사례도 잇따랐습니다.



현행 기상법상 기상청이나 등록된 기상예보사업자가 아닌 사람이 예보나 특보를 하게 되면 최대 100만 원의 과태료가 부과될 수 있습니다.



기상청은 이달부터 심의위원회를 구성해 허위 예보 여부를 판단하고 시정 요구에 응하지 않을 경우 과태료 등 행정조치도 적극 검토하기로 했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)