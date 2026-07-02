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"아랫집입니다" 대뜸 쪽지 툭…입주민 당황한 뜻밖 내용

이강 기자
작성 2026.07.02 07:31 조회수
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아랫집에서 생후 2개월 아기가 있으니 밤 시간대 화장실 사용을 자제해 달라는 쪽지를 보내온다면 어떨 것 같으십니까?

온라인에서 논란이 일고 있는 사연입니다. 함께 보시죠.

최근 SNS에 이런 쪽지를 받았다고 올렸습니다. 아랫집 주민에게 받았다는데요.

'2개월 신생아가 있어서 밤 10시부터 오전 8시까지 안방 화장실 사용은 삼가해 주세요'라는 내용이 담겨 있습니다.

'물 흘려보내는 소리, 샤워하는 소리가 들려서 아기가 자주 깬다'고 적었습니다.

글쓴이는 '부탁이 아니라 강요하는 식이었다'며 '어떻게 대처해야 할지 모르겠다'고 답답한 심경을 토로했습니다.

사연을 접한 대다수의 누리꾼들은 '저렇게 정확하게 시간을 정해놓고 화장실 가지 말라고 명령하는 게 말이 되느냐'며 아랫집의 요구가 다소 지나치다는 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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