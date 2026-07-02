[날씨] 전국 본격 장마 시작…낮더위는 계속

그제(30일) 제주와 남부 지방에 이어서 어제 일부 충청과 강원 지역에도 장맛비가 내리면서 사실상 전국이 본격 장마철로 돌입했습니다.



당분간은 정체 전선이 오르내리면서 장맛비가 내렸다 그치기를 반복하겠는데요.



일단 오늘은 제주에만 약한 비가 조금 내리겠고, 금요일부터 오후에 정체전선이 점차 북상하면서 토요일에 충청권까지 비가 확대되겠습니다.



서울 등 수도권의 장맛비는 다음 주 월요일에 시작될 것으로 예상됩니다.



그전까지는 곳곳에 소나기가 쏟아지겠습니다.



강수량이 최고 60mm로 강하게 쏟아질 수 있어 주의해 주셔야겠습니다.



오늘은 대부분 비가 소강상태를 보이면서 낮에 덥겠습니다.



서울과 대구, 광주가 30도까지 오르겠습니다.



당분간 서울은 30도를 웃도는 더위가 이어지겠고 다음 주 월요일에 비가 내리면서 더위가 조금 주춤하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)