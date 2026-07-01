노태악 "배우자 해외출장비 국고 반납하거나 사회 환원할 것"

▲ 노태악 전 중앙선관위원장

노태악 전 중앙선거관리위원장은 오늘(1일) 재임 중 배우자 동반 해외 출장 논란과 관련해 "(배우자 출장비를) 국고에 반납하거나 적절한 방법으로 사회에 환원하겠다"고 밝혔습니다.노 전 위원장은 이날 국회 국정조사 특별위원회 전체회의에서 배우자의 해외 출장 비용에 대한 국민의힘 소속 윤상현 특위 위원장의 질의에 "자세한 자료를 요청한 상태"라며 이같이 답했습니다.노 전 위원장은 "언론 보도를 보면 배우자에게 든 비용이 항공료로 3천300여만 원인 것 같고 나머지 체재비나 식비는 자료가 오는 대로 확인하겠다"며 "도덕적·정치적으로 어떤 질책도 달게 받겠다"고 말했습니다.윤 위원장이 '해외 출장이 선관위원장의 임무와 연관성이 있느냐'고 묻자 "다시 한번 국민의 눈높이에서 대단히 부적절했다는 점은 깊이 인정하고 반성하고 있다"고 고개를 숙였습니다.앞서 노 전 위원장은 재임 중 다녀온 세 번의 해외 출장에 모두 배우자를 동반한 바 있습니다.하지만 이 같은 사실은 선관위가 외부에 공개하는 사후 보고서에는 기재되지 않은 것으로 드러나면서 논란을 빚었습니다.