[날씨/XR] 내일 더위 속 곳곳 소나기…장맛비 전망은

어제(30일) 제주와 남부 지방에 이어서 오늘 일부 충청과 강원도 지역에 장맛비가 내리면서 사실상 중부 지방도 장마가 시작이 됐습니다.



7월의 첫날, 본격적으로 전국이 장마권에 돌입했는데요.



이제는 정체전선이 남북을 오르내리면서 장맛비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



일단 내일은 정체전선이 조금 남하하면서 제주의 낮까지 약한 비만 조금 내리겠습니다.



모레 오후부터는 본격적으로 정체전선이 다시 북상하겠고, 토요일에 충청권까지 비가 확대되겠는데요.



서울 등 수도권의 장맛비는 다음 주 월요일에 시작될 것으로 예상됩니다.



그 전까지는 더위 속 소나기가 곳곳에 쏟아지겠습니다.



내일도 강수량이 최대 60mm로 곳에 따라 강하게 쏟아질 수 있어 안전사고에 주의하셔야겠습니다.



이어서 위성 영상도 보시면 남쪽에는 이렇게 정체전선이 길게 자리하고 있고요, 수도권과 강원도에는 국지적으로 소나기구름이 발달해 있는데 이들 지역은 내일 새벽까지 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



내일 하늘은 대체로 흐리겠지만, 정체전선이 남하해 비가 대부분 소강상태를 보이면서 낮에는 덥겠습니다.



그래도 폭염 특보는 모두 해제가 됐고요, 서울과 대구, 광주의 낮 기온이 30도까지 오르겠습니다.



서울은 당분간 30도를 웃도는 더위가 이어지겠고, 다음 주 월요일에 장맛비가 내리면서 더위가 조금 주춤하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)