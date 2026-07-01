속눈썹 한 올씩 심어 만들었다…중국서 '아이돌 외모' 반려 로봇 출시

▲ 중국 유비테크가 출시한 반려 휴머노이드 로봇

아이돌을 떠올리게 하는 외모에 인간의 피부 질감과 혈관, 지문, 속눈썹까지 사실적으로 재현한 가정용 휴머노이드 로봇이 중국에서 등장했습니다.중국의 대표적인 로봇업체 유비테크(UBTech)가 공개한 이른바 '반려자 로봇'은 최고가 모델의 경우 가격이 2억 원을 넘지만, 주문량이 1만3천 대를 넘어섰습니다.중국 현지매체인 홍성신문에 따르면 유비테크는 30일 선전에서 글로벌 발표회를 열고 소비자용 브랜드 '유월드'(UWORLD)의 첫 제품인 가정형 휴머노이드 로봇 'U1 시리즈'의 실물을 선보였습니다.사람 실물을 그대로 본뜬 U1의 남성형은 키 183㎝, 몸무게 42㎏이며 여성형은 키 168㎝, 몸무게 35.2㎏의 체격으로 제작됐습니다.움직임이 가능한 관절 88개가 장착됐으며 눈을 깜박이고 머리를 회전하는 기능을 갖췄습니다.카메라 속 로봇의 모습은 실제 인간과 구별하기 어려울 정도로 정교함이 돋보였지만, 로봇이 움직이기 시작하면 한 박자 느린 듯한 동작으로 인한 어색함이 드러났습니다.이 제품 가격은 최저가 11만9천800위안(약 2천741만 원)부터 최고가가 99만 위안(약 2억2천660만 원)까지 형성됐습니다.오는 9월 중순부터 구매자들에게 인도될 예정인 U1 시리즈의 온라인·오프라인 주문량은 전날 기준 1만3천 대를 돌파했습니다.저우젠 유비테크 창업자는 "로봇이 가사 업무를 수행하는 것은 물론 정서적 욕구까지 충족시키고 아름다운 외형까지 갖췄다면 10만∼20만 위안은 비싸다고 할 수 없을 것"이라며 "다만 앞으로 양산 규모가 커지고 소비자층이 분화되면 가격은 더 내려갈 수 있다"고 말했습니다.로봇 가격이 고가로 책정된 가장 큰 이유는 제조 공정의 어려움 때문입니다.예컨대 현재 양산 준비 단계에서는 눈썹과 속눈썹을 한 올씩 사람이 수작업으로 심어야 합니다.그는 "이러한 수준의 양산 난이도는 인류 제조업 역사에서도 보기 드문 것"이라며 "올해 양산 규모는 1만 대로 예상되며 2027년의 목표는 5만 대 규모의 생산 능력을 갖추는 것"이라고 밝혔습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)