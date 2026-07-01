국토부 장관 "자율주행 실증도시 기반 AI 혁신생태계 구축"

▲ 김윤덕 국토교통부 장관이 1일 세종시 정부세종청사에서 '자율주행 AI 전문가 간담회'를 주재하고 있다.

김윤덕 국토교통부 장관이 오늘(1일) 정부세종청사에서 국내 자율주행 인공지능(AI) 분야 전문가들과 간담회를 열고 자율주행 AI 혁신생태계 구축 방안을 논의했습니다.이번 간담회는 자율주행 AI 연구개발 과정의 현장 애로사항을 청취하고, 실증도시를 중심으로 데이터 확보부터 AI 모델 개발·검증·상용화까지 이어지는 한국형 자율주행 AI 생태계 구축 방안을 논의하기 위해 마련됐습니다.국토교통부는 광주를 자율주행 실증도시로 조성해 자율주행 AI 개발에 필요한 대규모·고품질 학습데이터를 구축하고 있으며, 과학기술정보통신부와 협력해 AI가 학습한 데이터를 기반으로 도로 상황을 스스로 판단해 움직이는 E2E(End-to-End) 기술 개발을 위한 AI 학습데이터 표준화도 추진 중입니다.김 장관은 "자율주행은 자동차와 AI가 결합한 피지컬 AI 대표 산업"이라며 "얼마나 다양하고 많은 학습 데이터를 확보해 효과적으로 AI 모델이 학습하는지에 달려있다"고 말했습니다.이어 "자율주행 실증도시는 민간이 구축하기 어려운 대규모 고품질 데이터를 확보하고, AI 학습 인프라와 실증환경을 제공하는 사업"이라면서 "확보한 데이터를 AI 모델 개발로 연결하고 실증을 통해 성능을 개선하는 국가 차원의 '데이터 플라이휠' 생태계 구축이 중요하다"고 강조했습니다.전문가들은 전국 어디서나 안전하게 운행할 수 있는 자율주행 AI 개발을 위해 광주를 시작으로 다양한 지역과 도로 환경에서 데이터를 지속해 확보하고, 산·학·연이 공동 활용하는 개방형 생태계를 구축해야 한다고 제안했습니다.김 장관은 "하반기부터 실증도시에 자율주행차 200대가 순차 투입된다"며 "더 많은 도시에서 고품질 학습 데이터를 확보하고 자율주행 AI 클러스터를 구축하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)