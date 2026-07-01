뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

문재인 "민주개혁 진영 단합" 이재명 "속 단단해야…끊임없이 외연 확장"

강민우 기자
작성 2026.07.01 17:01 조회수
문재인 "민주개혁 진영 단합" 이재명 "속 단단해야…끊임없이 외연 확장"
▲ 이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 1일 청와대에서 대화하며 오찬장인 상춘재로 이동하고 있다.

이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 청와대 상춘재에서 만나 오찬을 하고, 민주당 진영의 단합과 국민 통합 중요성에 뜻을 같이 했습니다.

더불어민주당 차기 당권을 놓고 당내 대결 구도가 격화하는 상황에서 통합을 강조한 겁니다.

문재인 전 대통령은 오늘(1일) 회동에서 "이재명 정부에 주어진 또 하나의 시대적 과제는 역시 국민 통합"이라며, "좀 더 큰 리더십을 발휘하셔서 '모두의 대통령'이라는 꿈을 반드시 이루시기를 바란다"고 말했습니다.

문 전 대통령은 "국민통합으로 나아가려면 당내의 단합이 출발점"이라고도 강조했습니다.

이어 "민주당이 먼저 단합하고, 그 위에서 민주개혁 진영과 '빛의 혁명'을 함께했던 세력들과 더 큰 단합을 이뤄야 국민의 마음을 하나로 모을 수 있다"고 덧붙였습니다.

그러면서, "민주당의 단합, 민주개혁 진영과의 더 큰 단합, 그리고 국민통합까지 나아가는 일을 해낼 수 있는 사람은 지금 대한민국에서 이 대통령 뿐"이라고 언급했습니다.

이에 이재명 대통령은 "내부의 단합도 매우 중요하다. 속이 단단해야 한다"고 화답했습니다.

이어 "끊임없이 외연을 확장하면서 구조적 다수를 만들기 위해 노력해야 한다. 이 두 가지를 조화롭게 해야 한다고 생각한다"고 덧붙였습니다.

이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 오찬 회동을 하고 있다. (사진=연합뉴스)

이 대통령은 "우리 민주 정부가 이제는 국가 전체를 책임져야 할 주요 세력이 됐다. 근본적으로는 우리가 집권하면서 모두를 대표하고 모두를 위한 정치와 행정을 해야 한다"고 설명했습니다.

당내 통합에 대해선 공감하면서도, 이후 나아가야 할 방향에 대해 전·현직 대통령의 시각차가 드러난 것 아니냐는 해석도 나왔습니다.

문 전 대통령이 '민주개혁 진영의 통합', '빛의 혁명을 함께한 세력들과 더 큰 단합' 등을 언급하며 범여권 진영 통합을 강조한 데 반해, 이 대통령은 '외연 확장', '구조적 다수를 위한 노력' 등을 언급했다는 겁니다.

그러나 홍익표 청와대 정무수석은 브리핑을 통해 "단합과 외연확장이 분리된 가치가 아니고 문 전 대통령은 단합이고 이 대통령은 외연확장이다, 이렇게 말하진 않았다"고 반박했습니다.

"두 분 모두 단합도 중요하고 외연확장도 중요하다고 했다. 세심하게 관리하고 모욕적인 방식으로 해선 안 된다는 것에 뜻을 모았다"고 설명했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지