문재인 "민주개혁 진영 단합" 이재명 "속 단단해야…끊임없이 외연 확장"

▲ 이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 1일 청와대에서 대화하며 오찬장인 상춘재로 이동하고 있다.

이미지 확대하기

이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 청와대 상춘재에서 만나 오찬을 하고, 민주당 진영의 단합과 국민 통합 중요성에 뜻을 같이 했습니다.더불어민주당 차기 당권을 놓고 당내 대결 구도가 격화하는 상황에서 통합을 강조한 겁니다.문재인 전 대통령은 오늘(1일) 회동에서 "이재명 정부에 주어진 또 하나의 시대적 과제는 역시 국민 통합"이라며, "좀 더 큰 리더십을 발휘하셔서 '모두의 대통령'이라는 꿈을 반드시 이루시기를 바란다"고 말했습니다.문 전 대통령은 "국민통합으로 나아가려면 당내의 단합이 출발점"이라고도 강조했습니다.이어 "민주당이 먼저 단합하고, 그 위에서 민주개혁 진영과 '빛의 혁명'을 함께했던 세력들과 더 큰 단합을 이뤄야 국민의 마음을 하나로 모을 수 있다"고 덧붙였습니다.그러면서, "민주당의 단합, 민주개혁 진영과의 더 큰 단합, 그리고 국민통합까지 나아가는 일을 해낼 수 있는 사람은 지금 대한민국에서 이 대통령 뿐"이라고 언급했습니다.이에 이재명 대통령은 "내부의 단합도 매우 중요하다. 속이 단단해야 한다"고 화답했습니다.이어 "끊임없이 외연을 확장하면서 구조적 다수를 만들기 위해 노력해야 한다. 이 두 가지를 조화롭게 해야 한다고 생각한다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "우리 민주 정부가 이제는 국가 전체를 책임져야 할 주요 세력이 됐다. 근본적으로는 우리가 집권하면서 모두를 대표하고 모두를 위한 정치와 행정을 해야 한다"고 설명했습니다.당내 통합에 대해선 공감하면서도, 이후 나아가야 할 방향에 대해 전·현직 대통령의 시각차가 드러난 것 아니냐는 해석도 나왔습니다.문 전 대통령이 '민주개혁 진영의 통합', '빛의 혁명을 함께한 세력들과 더 큰 단합' 등을 언급하며 범여권 진영 통합을 강조한 데 반해, 이 대통령은 '외연 확장', '구조적 다수를 위한 노력' 등을 언급했다는 겁니다.그러나 홍익표 청와대 정무수석은 브리핑을 통해 "단합과 외연확장이 분리된 가치가 아니고 문 전 대통령은 단합이고 이 대통령은 외연확장이다, 이렇게 말하진 않았다"고 반박했습니다."두 분 모두 단합도 중요하고 외연확장도 중요하다고 했다. 세심하게 관리하고 모욕적인 방식으로 해선 안 된다는 것에 뜻을 모았다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)