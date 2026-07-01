이 대통령 "축구 국가대표팀, 얼마나 허망할지…좌절로만 남지 않게 할 것"

이재명 대통령은 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 국가대표 축구팀 선수들에게 "깊은 위로를 전한다. 주장 손흥민 선수를 비롯한 우리 축구 국가대표팀 정말 고생 많으셨다"고 격려했습니다.



이 대통령은 오늘(1일), 자신의 SNS에 "지난 4년 동안 오직 월드컵만을 바라보며 수차례의 평가전을 치르고, 예기치 못한 부상과 고된 재활을 이겨내셨다. 뜨거운 태양 아래 온몸이 새까맣게 익고, 땀으로 젖은 유니폼을 수없이 갈아입으며 한계를 넘어서는 훈련을 반복하셨으리라 생각한다"고 적었습니다.



그러면서, "몸의 고통보다 더 힘들었던 것은 '대한민국 국가대표'라는 이름표가 주는 무게감이었을지도 모르겠다"며, "불과 며칠 만에 이 모든 여정이 끝나버렸다는 현실이 얼마나 허망하게 다가올까"라고 덧붙였습니다.



이어 "그러나 여러분은 마지막 순간까지 포기하지 않았고, 국민에게 희망과 자부심을 안겨주기 위해 자신의 모든 것을 그라운드 위에 쏟아냈다"며, "경기의 결과와 상관없이 충분히 자랑스러운 대한민국의 국가대표"라고 강조했습니다.



이 대통령은 "승리의 순간에는 모두가 함께 기뻐한다. 그러나 진정한 응원은 아쉬운 결과 앞에서도 선수들의 손을 놓지 않는 것"이라 적고, "우리는 선수 여러분이 흘린 땀과 눈물, 그리고 미처 뛰지 못한 남은 경기의 가치를 잘 알고 있다. 그렇기에 대한민국 축구의 자부심인 여러분을 앞으로도 변함없이 응원할 것"이라 약속했습니다.



이 대통령은 "너무나 뼈아픈 이번 대회가 결코 좌절로만 남지 않도록, 대한민국 축구의 더 큰 도약을 위한 밑거름이 될 수 있도록 정부 역시 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"며, 글을 맺었습니다.



이 대통령은 지난달 28일 축구대표팀의 조별리그 탈락이 확정되자 "예상 밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낀다"며 "체육 행정 개혁을 신속하게 추진하겠다"고 밝힌 바 있습니다.