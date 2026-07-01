6월 한 달간 개인 주식 1.1조 원 반대매매…올 들어 최대

▲ 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.

지난 6월 한 달간 개인 투자자들이 증권사로부터 빌린 돈을 갚지 않아 강제 처분된 주식이 1조 원을 넘은 것으로 나타났습니다.오늘(1일) 금융투자협회에 따르면 지난달 1∼30일 초단기 '빚투'로 분류되는 위탁매매 미수금 대비 반대매매 금액은 1조 1천228억 원으로 집계됐습니다.이 거래는 개인들이 증권사로부터 단 이틀간 빌려 쓴 자금으로, 반대매매 규모가 한 달 1조 원을 넘은 것은 올해 들어 처음입니다.지난 5월(7천76억 원)보다는 58.6% 늘었고, 중동 전쟁이 국내 증시를 흔들었던 지난 3월(5천508억 원)보다는 두 배 규모였습니다.6월 중 개인 주식이 하루 300억 원 이상 강제 처분된 날은 13거래일로, 이 중 1천억 원 넘게 강제 매각된 날도 4거래일에 달했습니다.특히, 6월 마지막 날인 지난 30일에도 693억 원이 반대매매로 나가는 등 지난 23일부터 6거래일 동안에는 하루에 400억 원 넘게 강제 처분됐습니다.이 기간에만 3천706억 원이 강제 매각됐습니다.앞서 지난달 5∼9일 3거래일 동안에는 하루 반대매매 금액이 각각 1천661억 원, 1천391억 원, 1천697억 원에 이르기도 했습니다.미수금 대비 반대매매 비중도 지난 10일 10.5%까지 치솟는가 하면, 지난 30일에는 5.6%에 이르는 등 12거래일 동안 2%가 넘었습니다.반대매매 증가는 대개 증시가 종잡을 수 없을 정도로 변동성이 클 때 나타나는 데 지난달 유가증권시장은 어느 때보다 변동성이 컸습니다.6월 한 달간 코스피 급등락에 유가증권시장에서 매수 및 매도 사이드카는 10회 발동됐습니다.매수 사이드카가 5회, 매도 사이드카가 5회입니다.서킷브레이커는 세 차례 발동됐습니다.사이드카는 코스피200 선물 지수가 5% 이상 상승 또는 하락해 1분간 지속될 때, 서킷브레이커는 코스피가 전일 종가 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속됐을 때 각각 발동됩니다.특히 서킷브레이커의 경우 역대 발동 횟수가 11번인데 이 중 세 번이 모두 지난달 발동됐습니다.이에 코스피200 변동성 지수(VKOSPI)는 지난 24일 장 중 97.78까지 치솟아 2008년 금융 위기 이후 최고치를 기록하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)