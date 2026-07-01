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[여담야담] 한동훈 입장하자 장동혁 단체 텔레방 퇴장…"'악의적 오보' 당 대변인 해명 틀려"

조성현 기자
작성 2026.07.01 17:02 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 정윤식 SBS 정치부 기자
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● 한동훈 복당 포석?~한동훈 뜨자 즉시 퇴장

김준일 / 시사평론가
"장동혁, '탈' 좋지 않아…당대표로서 품 넓어 보이지 않는 듯"
"장동혁, 선거 결과 '셀프 가스라이팅' 하는 듯"

윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"장동혁, 한동훈 관심도에 정치적 위치 수축 느끼는 듯"
"국힘 지도부, 당 아닌 장동혁 대표만 보고 일해"
"김재원, 정치적 책임에 부담스러워하는 듯…결단 보여줘야"

정윤식 / SBS 정치부 기자
"한동훈, 국힘 의원들 모여있을 때 자신의 존재감 알리는 의도"
"한동훈 당선 후로 취재 기자들 많이 몰리는 건 사실"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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