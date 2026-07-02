[지식의 발견] 성역 되어버린 '길고양이' 실체… "살처분 빼고는 답이 없습니다" (ft. 유튜버 '새덕후')

00:00 '새덕후'는 새 편이라서 고양이 저격?

01:57 고양이가 생태계 '교란'의 주범?

04:08 "요즘은 산에 가면 다람쥐가 없어요"

05:29 현재 'TNR(중성화 수술)' 정책의 문제점

07:57 살처분보다 급한 것? "먹이 주기 금지"

10:04 '길고양이'는 있는데 '길강아지'는 왜 없을까?

13:09 논란의 중심에 서길 자처한 '자연 생태 유튜버'

14:24 '고양이 개체 수 문제', 더는 미룰 수 없는 이유



'고양이, 이제 죽일 수밖에 없습니다'라는 제목의 유튜브 영상이 화제입니다. 구독자 53만 명의 유튜브 채널 '새덕후'에 올라온 건데요. 우리나라 자연과 생태를 전하는 이 채널에 고양이와 관련한 영상이 올라온 건 이번이 처음이 아닙니다. 영상이 출고될 때마다 동물단체들이 반발하고, 찬반 논쟁도 뜨겁게 벌어지고 있습니다. 고양이, 왜 죽일 수밖에 없는 거죠?



SBS 유튜브 <지식의 발견>이 김어진 씨에게 직접 들어봤습니다.



(기획 : 김수형, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 류지수, 촬영 : 김상윤, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)