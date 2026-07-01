[D리포트] "피해 주주들한테 할 말 없어요?"…'주가조작 패가망신 1호' 구속 기로

오늘(1일) 오후 서울남부지방법원에서 일명 '주가조작 패가망신 1호' 사건에 대한 구속 전 피의자 심문이 열렸습니다.



구속영장이 청구된 피의자 4명은 '혐의를 인정하냐'고 묻는 취재진 질문에 아무 답도 하지 않고 법정으로 들어갔습니다.



[(혐의 인정하십니까? (…) 피해 주주들에게 할 말 없어요? (…)]



대형 병원장, 금융사 지점장, DI동일 관계자 등 4명은 대규모 자금을 조달해 주가를 조작한 혐의를 받고 있습니다.



일별 거래량이 적은 종목, DI동일을 주가조작 대상으로 정하고, 자신들이 운영하는 법인자금, 금융회사 대출금 등을 동원해 시세를 조작한 혐의를 받습니다.



또, 소액주주운동을 하는 것처럼 보이며 DI동일 경영진을 압박했고, 회사가 자기 회사 주식을 사들이는 이른바 '신탁계약'을 맺게 했습니다.



이후 그 주식이 크게 떨어지지 않도록 주가를 관리하면서 다른 투자자들이 계속 투자하도록 유도한 것으로 조사됐습니다.



이들 일당은 코스피 상장사에 대한 주가 조작도 시도했던 것으로 알려졌습니다.



이 사건은 지난 3월 금융위원회 증권선물위원회가 종합병원, 대형학원 등을 운영하는 재력가들을 비롯해 자산운용사 임원, 금융회사 지점장 등 11명과 법인 4개를 고발하며 알려졌는데, 이재명 대통령이 불공정거래 척결을 강조한 후 출범한 합동대응단의 '주가조작 패가망신' 1호 사건으로 주목받았습니다.



검찰은 지난 5월 NH투자증권과 DI동일을 한 차례 압수수색한 데 이어 지난달에도 KB증권·NH투자증권·교보증권 등을 압수수색했습니다.



이들의 구속 여부는 이르면 오늘 저녁 결정될 예정입니다.



(취재 : 김민준, 영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 박나영, 제작 : 디지털뉴스부)