5대은행 6월 가계대출 4.1조↑…11개월 만에 최대폭 증가

지난달 주요 시중은행 가계대출 잔액이 11개월 만에 가장 큰 폭으로 늘었습니다.



오늘(1일) 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 6월 말 가계대출 잔액은 774조 9천608억 원으로 5월 말(770조 8천299억 원)보다 4조 1천378억 원 늘었습니다.



이는 지난해 7월(+4조 1천386억 원) 이후 가장 큰 증가 폭입니다.



가계대출 잔액은 올해 1월 1조 8천650억 원 줄었다가 2월 523억 원 늘었습니다.



이어 3월 1천364억 원 감소했고 4월과 5월 각각 1조 5천670억 원, 3조 5천269억 원 증가했습니다.



주택담보대출 잔액은 6월 말 615조 1천456억 원으로 5월에 비해 1조 7천576억 원 늘며 석 달 연속 증가세를 지속했습니다.



개인집단대출은 8천606억 원 늘어 2024년 9월(+1조 1천771억 원) 이후 1년 9개월 만에 가장 큰 증가 폭을 보였습니다.



개인신용대출은 2조 1천550억 원 늘어나며 2021년 4월(+6조 8천401억 원) 이후 최대였던 전월(2조 1천741억 원) 수준 증가세를 이어갔습니다.



개인사업자대출은 5월 333억 원 증가에서 6월 3천984억 원 감소로 돌아섰습니다.



6월 말 5대은행의 중소기업대출은 682조 7천204억 원으로 5월 말에 비해 1조 7천368억 원 감소했습니다.



중소기업대출은 2025년 12월(-2조 9천18억 원) 이후 6개월 만에 감소세로 돌아섰습니다.



대기업대출은 4조 9천285억 원 늘어 6개월 연속 증가세를 이어오고 있습니다.



예적금 잔액은 두 달째 증가세를 이어갔지만 전월보다는 증가폭이 작았습니다.



정기예금 잔액은 949조 3천998억 원으로 5월 말보다 4조 6천837억 원 늘었고, 정기적금 잔액은 46조 9천202억 원으로 2천677억 원 증가했습니다.



대기성 자금인 요구불예금 잔액은 722조 2천928억 원으로 7조 6천351억 원 늘었습니다.