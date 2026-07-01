테슬라코리아, 모델3·모델Y 판매가격 최대 700만 원 인상

▲ 테슬라 차량

미국 전기차 업체 테슬라가 오늘(1일) 국내 판매가격을 최대 700만 원 인상했습니다.업계에 따르면 테슬라코리아는 '모델3 프리미엄 롱레인지 RWD' 가격을 기존 5천299만 원에서 5천999만 원으로 올렸습니다.'모델3 RWD'와 '모델3 퍼포먼스'는 500만 원씩 오른 4천699만 원, 6천999만 원입니다.'모델Y 프리미엄 롱레인지 AWD'와 '모델Y L'은 각각 6천699만 원, 7천299만 원으로 나란히 300만 원씩 인상했습니다.이번 가격 인상은 정부가 테슬라코리아를 비롯한 27개 업체에 대해 전기차 구매 보조금 지원을 유지하기로 결정한 지 하루 만에 나왔습니다.어제 기후에너지환경부가 발표한 '전기차 보급 사업 수행자 선정 평가'는 국내 전기차 생태계에 기여하는 자동차 제작·수입사만 구매 보조금 혜택을 받도록 하기 위한 제도입니다.테슬라는 올해 1∼5월 국내 시장에서 작년 동기 대비 250.8% 급증한 4만 5천20대를 판매하며 국내 전기차 시장을 이끌고 있습니다.(사진=연합뉴스)