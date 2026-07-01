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[비디오머그] 미국 '원정출산' 확 늘어나나?

조기호 기자
작성 2026.07.01 18:45 조회수
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보통 미국 땅에서 태어나면 미국 시민권을 받을 수 있다고 알고 계실 겁니다.

하지만, 반이민 정서가 강한 트럼프 대통령은 두 번째 취임 첫날 
'출생 시민권 폐지' 행정명령에 서명하며 불편한 심기를 드러냈는데요. 

그런데, 대법원이 트럼프 대통령의 이 '명령'을 6대 3으로 기각하며 반대하고 나섰습니다.

미국에선 무슨 일이 일어난 걸까요?

(구성 : 조기호·김채현 / 편집 : 홍진영 / 디자인 : 조승현 / 제작 : 지식콘텐츠IP팀) 
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